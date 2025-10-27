सोनीपत मोहाना टोल प्लाजा पर हंगामा, पुलिस के सामने कर्मचारी ने लहराया हथियार, कई डिटेन, ग्रामीणों का आरोप- "टोल कर्मियों को मिल रहा पुलिस का साथ"
सोनीपत के मोहाना टोल प्लाजा पर एक कर्मचारी ने पुलिस के सामने हथियार लहराया. इस दौरान टोल प्लाजा पर काफी देर तक हंगामा होता रहा.
Published : October 27, 2025 at 10:18 AM IST
सोनीपत:सोनीपत जिले से गुजरने वाले गोहाना-जींद हाईवे स्थित मोहाना टोल प्लाजा पर रविवार को हंगामा मच गया. यहां ग्रामीणों और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच कहासुनी के दौरान एक कर्मचारी ने पुलिस की मौजूदगी में हथियार लहराकर ग्रामीणों को धमकाना शुरू कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और हालात को काबू में लिया. पुलिस ने हथियार लहराने वाले कर्मचारी समेत कई टोल कर्मियों को डिटेन कर लिया है.
जानें पूरा मामला: दरअसल, हाल ही में मोहाना गांव के पास नया टोल प्लाजा शुरू हुआ है. स्थानीय ग्रामीण यहां अपने वाहनों के लिए रियायत (छूट) की मांग कर रहे थे. इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी. रियायत को लेकर कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद एक टोल प्लाजा कर्मचारी ने पिस्टल निकालकर हवा में लहराई और ग्रामीणों को धमकाने लगा.यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया.
ग्रामीणों का आरोप: मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस टोल कर्मचारियों का साथ दे रही है, जबकि ग्रामीणों के साथ नाइंसाफी की जा रही है. मौके पर पहुंचे कई गांवों के सरपंचों ने भी टोल बंद करने की चेतावनी दी.
फिलहाल स्थिति नियंत्रण में: मामले की जानकारी देते हुए एसीपी देवेंद्र कुमार ने बताया कि, “टोल प्लाजा पर छूट को लेकर विवाद हुआ था. एक युवक को हथियार के साथ डिटेन किया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है और हथियार की जांच भी की जा रही है.” फिलहाल पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे टोल प्लाजा के विरोध में बड़ा आंदोलन करेंगे.
