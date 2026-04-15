ETV Bharat / state

सूर्यदेव तय करेंगे मोहन यादव का रोड शो, 18 अप्रैल को नरयावली जाएंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री मोहन यादव 18 अप्रैल को जाएंगे नरयावली, सांदीपनि स्कूल का करेंगे लोकार्पण, सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटा प्रशासन.

MOHAN YADAV VISIT NARAYAVALI
18 अप्रैल को नरयावली जाएंगे मोहन यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव एक बार फिर सागर दौरे पर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री 18 अप्रैल को नरयावली का दौरा करेंगे और यहां स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां तेज कर दी है. स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया भी मुख्यमंत्री के दौरे को सफल बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं.

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर प्रतिभा पाल नरयावली पहुंची और तैयारियों की समीक्षा करने के साथ-साथ आयोजन की रूपरेखा बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.

Sagar Police Preparing for CM
नरयावली में तैयारियों में जुटा प्रशासन (ETV Bharat)

सभा को करेंगे संबोधित, सांदीपनि स्कूल का करेंगे लोकार्पण

मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव के सागर के नरयावली के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गयी है. मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव नरयावली में नवनिर्मित सांदीपनि भवन का लोकार्पण करेंगे. लोकार्पण के अलावा मुख्यमंत्री नरयावली में एक सभा को संबोधित करेंगे. मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री का रोड शो तय किया जाएगा. अगर ज्यादा गर्मी रही, तो रोड शो नहीं होगा. यहां तैयारियों में लगे तमाम विभागों और अधिकारियों से जिला कलेक्टर ने बैठक कर कार्यक्रम की जानकारी ली.

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा और हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक के रूट चार्ट को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए. वहीं उन्होंने मौसम को देखते हुए कार्यक्रम में आने वाले नागरिक, विशिष्ट अतिथि और मीडिया कर्मियों के लिए बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया. उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर गर्मी के चलते पेयजल, छाया और मेडिकल टीम की तैनाती के निर्देश दिए. स्वास्थ्य विभाग और पीएचई को ये व्यवस्था करने कहा गया है.

शुक्रवार तक तैयारियां पूरे करने के निर्देश

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कार्यक्रम स्थल सहित मुख्यमंत्री के दौरे की तमाम तैयारियां शुक्रवार शाम तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि शनिवार को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए शुक्रवार तक तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएं. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

CM inaugurate Sandipani School
शुक्रवार तक तैयारी पूरी करने के निर्देश (ETV Bharat)

वहीं स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पार्टी स्तर पर नरयावली विधानसभा के भाजपा मंडलों की बैठक कर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने की अपील की है.

TAGGED:

MOHAN YADAV VISIT SAGAR
CM INAUGURATE SANDIPANI SCHOOL
SAGAR POLICE PREPARING FOR CM
MOHAN YADAV ROAD SHOW
MOHAN YADAV VISIT NARAYAVALI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.