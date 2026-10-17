मोहन यादव का मुरैना को गिफ्ट, बनेगा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हर विधानसभा में खुलेंगे इंडस्ट्रियल पार्क
मुरैना को CM मोहन यादव की बड़ी सौगातें, 75 करोड़ से बनेगा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हर शुक्रवार ‘नो मीटिंग्स डे’ का ऐलान. रिपोर्ट- ओपी गोले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:48 AM IST
मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का चार घंटे का दौरा विकास और नई उम्मीदों का संदेश लेकर आया. हेलीकॉप्टर से पांचवीं बटालियन एसएएफ हेलीपैड पर उतरते ही मुख्यमंत्री का जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. एक्सीलेंस स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया. मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव कलेक्ट्रेट रहा, जहां उद्यम संवाद, जिला सलाहकार समिति की बैठक, यशस्वी संवाद और सीएम समाधान कार्यक्रमों में शामिल हुए.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास, युवाओं को रोजगार, किसानों की आय बढ़ाने और पर्यटन को नई पहचान दिलाने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि, ''राज्य सरकार मध्यप्रदेश को विकास के नए मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य प्रदेश की समृद्धि के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है.'' मुख्यमंत्री के इस दौरे में शिक्षा, रोजगार, किसान और पर्यटन जैसे अहम मुद्दे केंद्र में रहे.
हर शुक्रवार ‘नो मीटिंग्स डे’, गांव-गांव पहुंचेंगे अधिकारी
मुख्यमंत्री ने जनविश्वास अभियान के तहत प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने की बात कही. उन्होंने बताया कि, ''प्रत्येक शुक्रवार को ‘नो मीटिंग्स डे’ घोषित किया गया है. इस दिन अधिकारी बैठकों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर गांव-गांव की मैदानी हकीकत जानेंगे. इससे आम जनता की समस्याओं को समझने और प्रशासनिक योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी.''
75 करोड़ की लागत से बनेगा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज
मुरैना जिले के निवी गांव में 75 करोड़ रुपये की लागत से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''प्रदेश के विद्यार्थियों को आयुर्वेद की पढ़ाई के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पड़े, इसके लिए स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. इस कॉलेज से क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.''
चंबल एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने के लिए चंबल एक्सप्रेस-वे से जोड़कर इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित करने की बात कही. इससे मुरैना, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
हर विधानसभा में बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क
युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर पलायन न करना पड़े, इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की योजना है. मुख्यमंत्री के अनुसार, औद्योगिक विकास के जरिए ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे.
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किसानों की आय बढ़ाने पर जोर, दुग्ध उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया. सरकार का प्रयास है कि खेती के साथ पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी के अतिरिक्त स्रोत तैयार किए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''प्रत्येक जिले के विकास की संभावनाओं और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास का मॉडल तैयार किया जाएगा. इसके लिए विकास समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, ताकि क्षेत्र की विशेषताओं के अनुसार योजनाएं बनाई जा सकें.''
घड़ियाल सेंचुरी से जोड़कर बढ़ेगा टूरिज्म
मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं बताते हुए वेलनेस टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही. घड़ियाल सेंचुरी सहित क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों को ध्यान में रखकर पर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री के इन ऐलानों से मुरैना में शिक्षा, उद्योग, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है. अब इन योजनाओं को धरातल पर उतारना और स्थानीय युवाओं व किसानों तक इनका लाभ पहुंचाना महत्वपूर्ण होगा.