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मोहन यादव का मुरैना को गिफ्ट, बनेगा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हर विधानसभा में खुलेंगे इंडस्ट्रियल पार्क

मोहन यादव का मुरैना को गिफ्ट ( ETV Bharat )

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का चार घंटे का दौरा विकास और नई उम्मीदों का संदेश लेकर आया. हेलीकॉप्टर से पांचवीं बटालियन एसएएफ हेलीपैड पर उतरते ही मुख्यमंत्री का जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. एक्सीलेंस स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया. मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव कलेक्ट्रेट रहा, जहां उद्यम संवाद, जिला सलाहकार समिति की बैठक, यशस्वी संवाद और सीएम समाधान कार्यक्रमों में शामिल हुए.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास, युवाओं को रोजगार, किसानों की आय बढ़ाने और पर्यटन को नई पहचान दिलाने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि, ''राज्य सरकार मध्यप्रदेश को विकास के नए मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य प्रदेश की समृद्धि के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है.'' मुख्यमंत्री के इस दौरे में शिक्षा, रोजगार, किसान और पर्यटन जैसे अहम मुद्दे केंद्र में रहे.