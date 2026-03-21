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जयपुर में बोले मोहन यादव-राजस्थान से रोटी-बाटी और पानी का भी रिश्ता, निवेशकों से कहा पधारो मध्य प्रदेश

जयपुर में आयोजित 'इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज इन मध्य प्रदेश' में पहुंचे मोहन यादव. राजस्थान के निवेशकों को दिया मध्यप्रदेश में निवेश का न्यौता.

MOHAN YADAV VISIT JAIPUR
जयपुर में आयोजित 'इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज इन मध्य प्रदेश' में पहुंचे मोहन यादव (mohan yadav twitter)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 6:03 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच रोटी-बाटी और अब पानी का भी संबंध बन गया है. दोनों राज्य परिवार और जुड़वा भाइयों की तरह हैं. जयपुर में आयोजित 'इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज इन मध्य प्रदेश' को संबोधित करते हुए राजस्थान की प्रशंसा में कहा कि राजस्थान के व्यापारी देश-दुनिया में व्यापार-व्यवसाय के झंडे गाड़ते हैं.

राजस्थान के व्यापारियों को कठिनाइयों के बीच क्षमता, बुद्धि और योग्यता के बल पर रास्ता निकालना अच्छे से आता है. हम यहां दोनों राज्यों के बीच व्यापार संबंध प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं. राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट केएल जैन ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर साथ-साथ बढ़ रहे हैं.

'पीएम मोदी के नेतृत्व में मधुरता से हुए प्राकृतिक बंटवारे'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है और राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा मधुरता से पूर्ण हो रहे हैं. मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पीकेसी (पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी) लिंक परियोजना 1 लाख करोड़ की है, इसमें दोनों राज्यों को सिर्फ 10 प्रतिशत देना होगा. इसकी 90 प्रतिशत लागत भारत सरकार देगी."

'औद्योगिक निवेश के लिए मध्य प्रदेश में नई नीतियां'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "निवेशकों के लिए तैयार किए गए नये प्लेटफार्म का भी जिक्र किया और कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीतियां लागू की हैं, जिसके फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं. मध्य प्रदेश अब इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस राज्य है. मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली तक मेट्रो ट्रेन संचालित हो रही हैं."

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने के लिए 1 रुपए में लीज पर जमीन दी जा रही है. होटल, हॉस्पिटल जैसे सेक्टरों में बड़े निवेश पर कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जा रही है. राज्य में 26 प्रकार की नीतियां लागू की गई हैं. अब स्पेस और एआई सेक्टर के लिए भी पॉलिसी लाई जा रही है."

Mohan Yadav Rajasthan visit
राजस्थान के निवेशकों को दिया मध्य प्रदेश में निवेश का न्यौता (mohan yadav twitter)

मोहन यादव ने बताया राज्यों से कैसे बढ़ रही है साझेदारी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए चीतों का पुनर्वास किया गया है. हम मगरमच्छ और घड़ियाल देकर असम से जंगली भैंसा ला रहे हैं. चंबल नदी के स्वच्छ जल में डॉल्फिन के साथ घड़ियाल भी बढ़ रहे हैं." उन्होंने राज्यों के साथ साझेदारी को लेकर बताया कि "राज्य सरकार ने बिजली के बंटवारे के लिए उत्तर प्रदेश के साथ एक मॉडल तैयार किया है. मुरैना के पास प्लांट स्थापित कर 6-6 महीने बिजली उपयोग करने के लिए सहमति बनी है."

राजस्थान का जिक्र करते हुए मोहन यादव ने कहा कि "पीकेसी (पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी) लिंक परियोजना में दोनों राज्यों ने एक-दूसरी की बेहतरी के लिए निर्णय लिया है. सूखे क्षेत्र को पानी मिल जाए तो लोगों की जिंदगी बदल जाती है. यही समय है, मध्य प्रदेश और राजस्थान देश के साथ आगे बढ़ें."

Investment Opportunities Session
जयपुर में बोले मोहन यादव-राजस्थान से रोटी-बाटी और पानी का भी रिश्ता (mohan yadav twitter)

'सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में हुई इंडस्ट्रियल ग्रोथ'

इस अवसर पर राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट केएल जैन ने कहा कि "मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेजी से बढ़ी है और राज्य ने लंबी छलांग लगाई है. बाबा महाकाल की कृपा ऐसी है कि देश-दुनिया के निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान जल परियोजना पर काम कर रहा है. राजस्थान के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मित्रवत व्यवहार है. राजस्थान के निवेशक मध्य प्रदेश में अपना विस्तार कर रहे हैं. राजस्थान भी मध्य प्रदेश की नीतियों पर चलते हुए आगे बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में बड़े भाई की तरह आगे बढ़ रहा है."

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