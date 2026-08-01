कमलनाथ के गढ़ में मोहन यादव की एंट्री, जन विश्वास कार्यक्रम की शुरुआत, निवेश पर करेंगे फोकस
कमलनाथ के इलाके से सीएम मोहन यादव कर रहे हैं जन विश्वास कार्यक्रम की शुरुआत, जनता की खुद सुनेंगे फरियाद, उद्योगपति से करेंगे चर्चा. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 7:39 AM IST
छिंदवाड़ा: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में पहले जन विश्वास कार्यक्रम में शामिल होंगे. साथ ही ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने वाले शिकायतकर्ताओं की शिकायत भी सुनेंगे. जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. हालांकि अभी मुख्यमंत्री का आधिकारिक दौरा जिला प्रशासन के पास नहीं पहुंचा है. कमलनाथ के वर्चस्व वाले जिले से मुख्यमंत्री का जन विश्वास कार्यक्रम शुरुआत करना राजनीतिक लाइट से काफी आ माना जा रहा है.
छिंदवाड़ा में होगा पहला जन विश्वास कार्यक्रम
छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि, ''मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में प्रस्तावित द्वारा है. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रथम जन-विश्वास दौरे पर छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज चिन्हित शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण की समीक्षा करेंगे. जिन नागरिकों ने भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा में शिकायती की थी और उनके संतुष्टि पूर्वक निराकरण हो गया है. ऐसे कुछ शिकायतकर्ताओं से आमने-सामने चर्चा भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे.''
जिले की समीक्षा के साथ उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात
प्रस्तावित दौरे के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जिले के विकास से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. छिंदवाड़ा जिले के साथ-साथ पांढुर्णा जिले के उद्योगपति और बड़े व्यापारियों से छिंदवाड़ा सहित पांढुर्ना जिले के विकास को लेकर औद्योगिक निवेश और यहां पर रोजगार की संभावनाओं के लिए भी चर्चा करेंगे.
सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा है कि, ''मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना, शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण को सुनिश्चित करना और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है.''
जिला प्रशासन ने तैयारियां की शुरू, आधिकारिक दौरे का इंतजार
कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने बताया कि, ''मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में दौरा प्रस्तावित है. हालांकि अभी आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है. कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है. कार्यक्रम की समय सीमा और कार्यक्रम स्थल की जानकारी आधिकारिक दौरे के अनुमति के बाद ही बताया जा सकता है.''