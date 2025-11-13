ETV Bharat / state

सोयाबीन उत्पादकों को मोहन यादव की सौगात, 1.33 लाख किसानों के खातों 233 करोड़ ट्रांसफर

सीएम ने कहा, प्रदेश में भावांतर योजना के तहत किसानों को किया जा रहा मॉडल रेट पर भुगतान

सीएम मोहन यादव गुरुवार को देवास के दौरे थे. यहां कन्या पूजन करने के बाद उन्होंने प्रदेश के 1.33 लाख किसानों के खातों में सिंगल क्लिक पर भावान्तर राशि ट्रांसफर की. साथ ही उन्होंने देवास की जनता को 188 करोड़ रुपये की नई विकास योजनाओं की सौगात दी.

देवास: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास में कहा, प्रदेश के किसानों की समृद्धि और कल्याण सरकार की प्राथमिकता है. किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिले उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भावान्तर योजना लाकर बड़ी पहल की है.

सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत किसानों को मॉडल रेट पर भुगतान दिया जा रहा है. सभी फसलों की खरीदी के साथ किसानों को बराबर सम्मान और सही मूल्य दिया जाएगा. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस वाले रोते रहेंगे, हम जनता को देते रहेंगे. 20 साल इनकी सरकार नहीं रही अब आगे 50 साल और नहीं रहेगी. ये छाती पर सांप की तरह लोटता है. बहनों को दी जा रही राशि, कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 1 दिसंबर को गीता जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी. प्रदेश में गीता भवन और वृंदावन बनेगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश को विकास की नई सौगातें दीं.

क्या है भावांतर योजना

अधिसूचित तिलहनी फसलों के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत वर्ष 2018-19 से भावांतर योजना लागू की गई. अभियान के तहत भारत सरकार ने घोषित एमएसपी और राज्य के मंडी के मॉडल भाव/विक्रय मूल्य अंतर की राशि कृषकों को दिलवाने का प्रावधान किया है. किसान पहले जैसे अपनी उपज मंडियों में बेचेंगे. एमएसपी और मंडी के मॉडल भाव/विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि का भुगतान किसानो को डीबीटी से किया जाएगा.