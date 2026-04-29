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पेंशनरों की हो गई बल्ले बल्ले, पहली तारीख से पहले मोहन यादव ने कर दिया अकाउंट फुल

मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के तहत 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की पेंशन.

MOHAN YADAV TRANSFER MONEY
हितग्राहियों के बैंक खातों में 200 करोड़ 71 लाख रुपये ट्रांसफर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: एक तारीख से पहले इस बार पेंशनरों के अकाउंट गुलजार हो गए. मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए 29 अप्रैल का दिन खास बन गया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने समग्र पेंशन योजना के तहत 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों के बैंक खातों में 200 करोड़ 71 लाख रुपये की पेंशन सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की.

'जरुरतमंदों के साथ खड़ी है सरकार'

समग्र पेंशन योजना की राशि ट्रांसफर करने के बाद मुख्यमंंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, ये इस बात का भरोसा है कि हर परिस्थिति में सरकार जरुरतमंदो के साथ खड़ी है. हमारी सरकार समाज के हर वंचित और जरूरतमंद वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. प्रदेश भर के 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि डाली गई है. ये राशि 600 रुपए प्रतिमाह है."

सामाजिक सुरक्षा का बजट 2 हजार करोड़ से ज्यादा

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया, "राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए 2 हजार 857 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है." उन्होंने कहा ‍कि "सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा का आधार भी मिल रहा है."

मोहन यादव ने ट्विट करते हुए लिखा कि "आज मंत्रालय से सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों के खातों में ₹200 करोड़ 71 लाख की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की. हमारी सरकार समाज के हर वंचित और जरूरतमंद वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है."

किसके खाते में पहुंची कितनी रकम

इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन की पेंशन योजनाओं, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में 62 हजार 594 हितग्राहियों को, मानसिक रूप से अविकसित, बहू दिव्यांग को आर्थिक सहायता योजना में 77 हजार 120 हितग्राहियों को एवं समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 32 लाख 5 हजार 517 हितग्राहियों को, इस प्रकार कुल 33 लाख 45 हजार 231 हितग्राहियों को 600 रुपए प्रतिमाह की दर से बुधवार को कुल 200.71 करोड़ रुपये की पेंशन राशि से लाभांवित किया गया है.

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