मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों के खाते में गिरे पैसे, मोहन यादव ने महिलाओं से पूछा सवाल

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिवनी में लाड़ली बहनों के खाते में डाले पैसे, बहनों से पूछा किसी तरह का कोई कष्ट तो नहीं.

MOHAN YADAV TRANSFERRED MONEY
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों के खाते में गिरे पैसे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 8:07 PM IST

5 Min Read
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार के जब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, तब वे तस्वीर साफ कर रहे हैं कि सरकार के तेवर अब अगले तीन साल में कैसे रहने वाले हैं. सिवनी में लाड़ली बहना योजना के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अच्छा काम करते हैं, उनको रोज प्रेरित करते हैं अच्छा करो, लेकिन अगर किसी कारण से किसी को कोई कष्ट होगा, तो हमारी सरकार सख्ती करती है. इशारा आखिर किसकी तरफ था?

उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लाड़ली बहना से कहा कि आपके भाई की सरकार है. बिना डरे बताओ कोई परेशान तो नहीं करता. उन्होंने कहा कि सचिव रोजगार सचिव भी अच्छा काम करते हैं. इसके एक दिन पहले सरपंच महासम्मेलन में सीएम ने कहा था कि अगर कोई सचिव काम नहीं करेगा तो उसे हटा देंगे.

मोहन यादव ने महिलाओं से पूछा सवाल (ETV Bharat)

और जब मुख्यमंत्री ने पूछ लिया, बताओ बहन कोई कष्ट तो नहीं

मध्य प्रदेश के सिवनी में मौका लाड़ली बहनों के खाते में राशि डाले जाने का था. इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद स्वसहायता समूह की बहनों से संवाद भी किया. उनकी दिक्कतें भी जानी और सिस्टम को लेकर फीडबैक भी लिया. उन्होंने मंच से बहनों से उनको होने वाली परेशानियों के बारे में पूछा. उन्होंने एक लाड़ली बहना से पूछा कि हमारे सभी अधिकारी-कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, लेकिन कोई परेशान करेगा, तो सख्ती करनी पड़ेगी ना.

उन्होंने कहा कि आपके भाई की सरकार है, बेहिचक बताओ कोई परेशानी तो नहीं है. आपको किसी कारण से किसी पंचायत कर्मी से कोई कष्ट तो नहीं है. फिर ये भी सवाल किया कि अगर कोई कष्ट देता है, तो उस पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए कि नहीं.

बहन से पूछा बताओ सरकार सख्ती करे या नहीं

सीएम डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम में मौजूद महिला से पूछा कि बताओ आपको किसी पंचायत कर्मी से कोई कष्ट तो नहीं हुआ. महिला ने जवाब दिया कोई कष्ट नहीं है. फिर सीएम ने कहा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, उनको हम प्रेरित करते हैं. अच्छा कर रहे हो तो आगे भी अच्छा काम करो, लेकिन अगर किसी को कष्ट होगा तो हमारी सरकार सख्ती भी करती है. फिर उन्होंने बहन से पूछा सही बताना सख्ती करना चाहिए की नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा जिसको जो काम मिले उसे अच्छे से करना चाहिए. हमारी बहन के लिए भी ताली बजाएं.

MADHYA PRADESH LADLI BEHNA YOJANA
लाड़ली बहनों के खाते में आए पैसे (ETV Bharat)

ये महिलाएं जिन्हें मिल रहा सरकार की हर योजना का लाभ

आज प्रदेश में 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से 53 लाख से अधिक बहनें जुड़ी हैं, विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही हैं. उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर से बिजली बिल सरचार्ज माफ करने के लिए बड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है. भावांतर योजना के माध्यम से सोयाबीन किसानों को 13 नवंबर को राशि ट्रांसफर की जाएगी. किसानों को धान पर भी बोनस दिया है. राज्य सरकार गेहूं भी खरीद रही है.

मक्का का उचित मूल्य दिलाने के लिए भी कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि नक्सलवादी अभियान से जुड़े लोग सरकार की आत्मसमर्पण नीति को अपना लें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ें. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक लाल सलाम को आखिरी सलाम करने वाला कोई नहीं रहेगा.

बहनों ने बताया लाड़ली बहना की राशि कैसे काम आई

सुषमा शनोड़िया ने कहा कि मैं ब्यूटीपार्लर का काम करती हूं. मैं इस योजना के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूं. इससे मैं आत्मनिर्भर बन गई हूं. मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है." इस मौके पर सीएम डॉ. यादव ने बहन माधुरी डहरिया से कहा कि किसी से भी शिकायत हो तो खुलकर बताएं. ये आपके भाई की सरकार है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे इस योजना से मिल रही राशि से काफी मदद मिलती है. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि बहनें जो कह रही हैं, वह उन लोगों के लिए सबक है, जो कह रहे हैं कि महिलाएं योजना की राशि से शराब पी जाती हैं.

अंजलि वरमैया ने कहा कि मैं लाड़ली बहना योजना में मिल रही राशि से बहुत खुश हूं. इस राशि से मैं आर्थिक मजबूत हुई हूं. मेरे पति बहुत खुश हैं. अंजू सोनी ने कहा कि पहले मैं मन मारकर जीवन बिताती थी. उसके बाद मुझे लाड़ली बहना योजना से राशि मिलने लगी तो मैंने सिलाई मशीन खरीद ली. इस राशि से मेरे घर के कई काम हो जाते हैं.

TAGGED:

MADHYA PRADESH LADLI BEHNA YOJANA
MP LADLI BEHNA GET 1500 RS
MOHAN YADAV ASKED LADLI BEHNA
MOHAN YADAV TRANSFERRED MONEY

