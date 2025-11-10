ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के किसानों का 300 करोड़ से दर्द होगा कम, सोलर से जगमगाएंगे सरकारी दफ्तर

मध्य प्रदेश के सरकारी ऑफिसों में लगेंगे सोलर सिस्टम, मोहन यादव 13 नवंबर को किसानों के खाते में डालेंगे भावांतर राशि के 300 करोड़.

मोहन यादव किसानों के खाते में डालेंगे पैसे
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 4:15 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय अब सोलर लाइट से रोशन होंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सभी सरकारी भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. इसके लिए राज्य सरकार को इसमें कोई भी राशि निवेश नहीं करनी होगी. कैबिनेट में तय किया गया 13 नवंबर को मुख्यमंत्री देवास से करीब 1 लाख 32 हजार किसानों को 300 करोड़ रुपए भावांतर राशि का भुगतान सीधे खातों में करेंगे.

एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि भावांतर योजना में अब हर दिन भाव निकाला जा रहा है. प्रदेश में सोयाबीन का मॉडल रेट 4036 रुपए क्विंटल निकला है. भावांतर योजना देश में सबसे सफल रूप में मध्य प्रदेश में लागू हुई है.

किस जिले में कितने लगेंगे रूफटॉप

कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि "सरकारी ऑफिस के छतों पर रेस्को पद्धति से रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे. इसके उपयोग के लिए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा. यह दर डिस्कॉम की दरों से कम होगी. रेस्को मोड में 25 सालों के लिए यह रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जाएंगे. 20 किलोवाट कांट्रेक्ट क्षमता से कम के संयत्रों की स्थापना रेस्को व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी.

वहीं वन्य क्षेत्र व ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में कैपेक्स मोड पर सोलर रूफटॉप संयत्र लगाने की भी स्वीकृति दी गई है. इसके तहत भोपाल में 211 सरकारी भवनों पर कुल 15 हजार 695 किलोवॉट, बुरहानपूर में 14 स्थानों पर 348 किलोवॉट, छिंदवाड़ा में 31 स्थानों पर 1661 किलोवॉट, देवास में 14 स्थानों पर 284 किलोवॉट, ग्वालियर में 97 स्थानों पर 5267 किलोवॉट, इंदौर में 106 स्थानों पर कुल 3128 किलोवॉट, जबलपुर में 49 स्थानों पर कुल 1432 किलोवॉट, कटनी में 14 स्थानों पर कुल 383 किलोवॉट.

खंडवा में 16 स्थानों पर 311 किलोवॉट, मुरैना में 14 स्थानों पर 364 किलोवॉट, रीवा में 20 स्थानों पर 535 किलोवॉट, सागर में 35 स्थानों पर कुल 847 किलोवॉट, सतना में 11 स्थानों पर कुल 444 किलोवॉट, सिंगरौली में 15 स्थानों पर कुल 413 किलोवॉट और उज्जैन में 24 स्थानों पर 714 किलोवॉट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे.

एकात्म धाम के लिए राशि बढ़ी

कैबिनेट में ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना के लिए होने वाले कामों के लिए पुनरीक्षित लागत को बढ़ाकर 2424 करोड़ 369 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी. परियोजना के तहत आचार्य शंकर की 108 फीट की धातु की प्रतिमा स्थापित की जा रही है. इसके अलावा यहां संग्रहालय, अद्वैत लोक, अंतराष्ट्रीय वेदान्त संस्थान, अद्वैत निलयम आदि निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. इसके लिए पूर्व में 2195 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी.

नवीन पदों की स्वीकृति

कैबिनेट की बैठक में खंडवा की मांधाता तहसील में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के लिए व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड श्रेणी का एक नया पद और इसके तहत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद सहित कुल 7 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

