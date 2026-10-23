तेंदूपत्ता तोड़ने वालों के लिए गुड न्यूज, आने वाला है बोनस, मोहन यादव करेंगे मालामाल

तेंदूपत्ता तोड़ने वालों के लिए गुड न्यूज, आने वाला है बोनस, मोहन यादव करेंगे मालामाल
शहडोल के बाणगंगा मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन 2024 के संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक मलतब बोनस राशि का वितरण किया जाएगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:26 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 10:51 PM IST
शहडोल: मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 अक्टूबर को शहडोल जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां उनका एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है. कार्यक्रम में तेंदूपत्ता तोड़ने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है. इस दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस का लाभ दिया जाएगा. बोनस का वितरण खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे. जिसकी तैयारियां शहडोल में जोर-शोर से चल रही हैं.
तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस का लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 अक्टूबर को शहडोल जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां बाणगंगा मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन 2024 के संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक मलतब बोनस राशि का वितरण किया जाएगा. कार्यक्रम में शहडोल के साथ अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सतना जिले के तेंदूपत्ता संग्राहक एवं हितग्राही शामिल होंगे.
कार्यक्रम में जिला यूनियन उत्तर शहडोल के 3000, जिला यूनियन दक्षिण शहडोल के 7000, जिला यूनियन दक्षिण अनूपपुर के 1200, जिला यूनियन दक्षिण उमरिया के 3200, जिला यूनियन दक्षिण सीधी के 500 तथा जिला यूनियन दक्षिण सतना के 100 तेंदूपत्ता संग्राहक शामिल होंगे. इसमें 15 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों के शामिल होने की संभावना है.
तेंदूपत्ता संग्राहकों के कुल 9,77,696 हितग्राहियों को 22 करोड़ 89 लाख 9 हजार 461 रुपये से अधिक की बोनस राशि वितरित की जाएगी. इस कार्यक्रम के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके संग्रहण कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिले में कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं.
शहडोल के कितने लोगों को बोनस का लाभ
शहडोल उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं "जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, उत्तर शहडोल में तेंदूपत्ता बोनस वितरण वर्ष 2024 के अंतर्गत 23 समितियां बोनस के लिए पात्र हैं. इन समितियों में टोटल 52,880 कार्डधारी हैं. कुल 1,27,245 संग्राहक बोनस से लाभान्वित होंगे, जिनमें 59,912 महिलाएं एवं 67,333 पुरुष शामिल हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर वनमंडल में कुल बोनस राशि 2 करोड़ 80 लाख 21 हजार 348 रुपये हैं. इस आधार पर प्रति संग्राहक औसत बोनस राशि 220 रुपये दर्शाई गई है."
शहडोल के दक्षिण वन मंडल की डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे के मुताबिक "दक्षिण वनमंडल के तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, संभाग में टोटल 2,77,467 संग्राहक परिवार हैं. इनमें से 1,94,960 परिवारों को लाभांश राशि से लाभान्वित किया जाएगा, इस हिसाब से प्रति संग्राहक औसत लाभांश राशि 825 रुपये दर्शाई गई है.
तेंदूपत्ता आजीविका का साधन
बता दें कि तेंदूपत्ता संग्रहण वन क्षेत्रों में रहने वाले अनेक परिवारों की आजीविका का एक अहम साधन है, बोनस एवं लाभांश राशि के वितरण से संग्राहकों को उनके परिश्रम का आर्थिक लाभ मिलेगा. इसके लिए शहडोल में 25 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हो रहे हैं.