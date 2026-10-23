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तेंदूपत्ता तोड़ने वालों के लिए गुड न्यूज, आने वाला है बोनस, मोहन यादव करेंगे मालामाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV Bharat )

शहडोल: मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 अक्टूबर को शहडोल जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां उनका एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है. कार्यक्रम में तेंदूपत्ता तोड़ने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है. इस दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस का लाभ दिया जाएगा. बोनस का वितरण खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे. जिसकी तैयारियां शहडोल में जोर-शोर से चल रही हैं.

तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस का लाभ