ETV Bharat / state

ग्वालियर में निवेश का प्लान, बेंगलुरू में टेलीकॉम निवेशकों से संवाद करेंगे मोहन यादव

भोपाल: मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स को रफ्तार देने के लिए मोहन यादव सरकार अब देश के प्रमुख तकनीकी केंद्र बेंगलुरु के उद्योग जगत से संवाद करेगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 22 सितंबर को बेंगलुरु में रहेंगे. वे यहां पर टेलीकॉम क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे. कार्यकम में भारत सरकार के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया भी शामिल होंगे.

ग्वालियर टेलीकॉम में निवेश के अवसर बतायेंगे सीएम

ताज बेंगलुरु में होने वाले इस संवाद में मुख्यमंत्री डॉ. यादव निवेशकों को ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) में उपलब्ध निवेश के अवसरों, राज्य की औद्योगिक नीतियों और निवेश के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे सहयोग के बारे में बतायेंगे. इन्वेस्टर्स राउंड टेबल में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की प्रमुख विशेषताओं और निवेशकों के लिए ऑफर्स बताए जाएंगे. अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई तथा दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी निवेशकों के सामने टीएमजेड से जुड़े अवसरों और नीति समर्थन की जानकारी रखेंगे.