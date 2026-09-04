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सीहोर में बनेंगे 3 मंजिला मकान बराबर ट्रांसफार्मर, दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू

भोपाल: मध्य देश की राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सबसे बड़े टेस्ट लैब में काम शुरू हो गया है. इस यूनिट में हर साल 365 ट्रांसफॉर्मर बनाए जाएंगे और करीब दो हजार लोगों को रोजगार मिला है. यह यूनिट भूमि पूजन के सिर्फ 13 महीने में तैयार हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन्माष्टमी के पर्व पर इस यूनिट की शुरूआत की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 महीने में कई बड़ी कंपनियों की ईकाइयों की शुरूआत हुई है. हाल ही में ग्वालियर-चंबल अंचल में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने साबुन तैयार करने की एशिया की सबसे बड़ी चौथी यूनिट की शुरूआत की है.

13 माह में तैयार, 2 हजार लोगों को मिला रोजगार

सीहोर में क्रॉम्पटन ग्रीव्स की नई पॉवर ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ट्रांसफॉर्मर के रोल आउट की शुरूआत की गई. 888 करोड़ की लागत से तैयार इस फैक्ट्री में करीब 2000 लोगों को रोजगार मिला है. कंपनी की नई यूनिट में 220 केवी से लेकर 1200 केवी तक के हाई-कैपेसिटी पावर ट्रांसफॉर्मर तैयार किए जाएंगे.

सीहोर में हर साल 365 ट्रांसफॉर्मर बनाए जाएंगे (Source : Madhya Pradesh Jansampark)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस यूनिट का शुभारंग करते हुए कहा कि "सीहोर भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का हिस्सा है, इससे यहां के लोगों को फायदा मिलेगा. देश के इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस की यह यूनिट बड़ी भूमिका निभाएगी. सीहोर में आज के समय में टायर से लेकर ट्रांसफार्मर तक सभी कुछ तैयार हो रहा है. प्रदेश के ग्रोथ में पैशन, पॉटेंशियल, पॉलिसी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन यह पांच महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, जो प्रदेश में उद्योग को आगे बढ़ा रही हैं. 13 महीने में सीहोर में दुनिया की सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मर की यूनिट बनकर तैयार हो गई है."