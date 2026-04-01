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मोहन यादव ने बच्चों की स्कूल में कराई एंट्री, 92 हजार स्कूलों में मनाया जा रहा स्कूल चले हम अभियान

सीएम ने कहा कि जिन बच्चों का घर स्कूल से दूर है, उनके लिए साइकिल बड़ी सुविधा साबित होगी. अगले तीन से चार महीनों में करीब 4 लाख विद्यार्थियों को साइकिलें वितरित की जाएंगी. इसके अलावा विद्यार्थियों को किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि इस साल बजट में लैपटॉप वितरण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. वहीं स्कूलों में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी देने की योजना भी जारी रहेगी.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "स्कूल चलो अभियान 1 से 4 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा. इस दौरान मंत्री, विधायक, कलेक्टर, अधिकारी और शिक्षक गांव-गांव जाकर बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित करेंगे. सरकार का लक्ष्य इस वर्ष लगभग 1 करोड़ 45 लाख विद्यार्थियों का नामांकन करने का है. सीएम ने कहा कि सरकार शिक्षा को लेकर लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 76 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, ताकि बच्चों को समय पर पढ़ाई की सुविधा मिल सके.

भोपाल: मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही बुधवार को पूरे प्रदेश में 'स्कूल चलो अभियान' और प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया गया. राजधानी के मॉडल स्कूल टीटी नगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाकर अभियान की शुरुआत की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के 92 हजार से अधिक स्कूलों में एक साथ प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ना है. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सत्र में करीब 4 लाख विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जाएगी, ताकि दूरदराज के बच्चों को स्कूल आने-जाने में सुविधा मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना

कार्यक्रम के दौरान मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के समय में विद्यार्थियों को स्कूल के दौरान साइकिल मिलना संभव नहीं था. आज बच्चों को किताबें, साइकिल और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में राज्य सरकार मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे पढ़-लिखकर आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें. उन्होंने विद्यार्थियों को आईएएस, आईपीएस, शिक्षक और अन्य क्षेत्रों में सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया."

एमपी स्कूल चलो अभियान (ETV Bharat)

प्रवेशोत्सव दीपावली जैसा उत्सव, मंत्री उदय प्रताप सिंह

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि "मध्य प्रदेश में प्रवेशोत्सव किसी त्योहार से कम नहीं है. जिस तरह दीपावली पर लक्ष्मीजी की पूजा से समृद्धि की शुरुआत होती है, उसी तरह स्कूलों में सरस्वती जी की पूजा के साथ नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो रही है. उन्होंने बताया कि अभी तक करीब एक करोड़ बच्चों का नामांकन हो चुका है और सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने का है. मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बच्चों को समय पर किताबें, साइकिल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों."

बच्चों ने कहा, योजनाओं से पढ़ाई के लिए मिला उत्साह

इस कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया. कक्षा छठवीं के छात्र लक्ष्य ने कहा कि "सरकार की योजनाओं और मुख्यमंत्री के संबोधन से उन्हें पढ़ाई जारी रखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है." कक्षा 10वीं की छात्रा खुशी वर्मा ने बताया कि "इस कार्यक्रम में बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया गया और जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें फिर से स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया.

उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही आगे बढ़ने का रास्ता बनता है. विद्यार्थियों ने बताया कि कार्यक्रम में साइकिल, किताबें, कलम और पेंसिल जैसी सामग्री भी दी गई. हालांकि कुछ छात्रों ने कहा कि ये सुविधाएं मुख्य रूप से शासकीय स्कूलों के उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. एक छात्रा ने कहा कि उन्हें पहले से यह जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं. जब उन्हें पता चला तो यह उनके लिए खास अनुभव बन गया. उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचने और पढ़ाई पर ध्यान देने की प्रेरणा मिलती है.