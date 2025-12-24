ETV Bharat / state

नर्मदा परिक्रमा पर निकले मोहन यादव के बेटे-बहू, बड़वानी में पूजा-अर्चना कर दांपत्य जीवन की कामना

नर्मदा परिक्रमा पर निकले मोहन यादव के बेटे ( ETV Bharat )

यात्रा के दौरान मंगलवार को अभिमन्यु यादव अपने परिवार सहित बड़वानी पहुंचे. जहां स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया. बुधवार की सुबह वे नर्मदा तट स्थित राजघाट पहुंचे. जहां बैकवाटर के शांत व सुहावने किनारे पर मां नर्मदा की आरती व पूजन की. मंत्रध्वनि, दीप प्रज्ज्वलन और जल-अभिषेक के साथ वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा. पूजा के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए खेतिया मार्ग से प्रकाशा की ओर रवाना हो गए.

बड़वानी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के छोटे पुत्र अभिमन्यु यादव अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ पवित्र नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर निकले हैं. यह परिक्रमा पूरी श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक भाव के साथ 22 दिसंबर को ओंकारेश्वर धाम से विधिवत मंत्रोच्चार और पूजन के साथ प्रारंभ हुई. इस पवित्र यात्रा में उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं. जिससे यह परिक्रमा केवल व्यक्तिगत साधना न रहकर एक पारिवारिक आध्यात्मिक यात्रा का स्वरूप लेती दिखाई देती है.

यह परिक्रमा यात्रा केवल परंपरा या धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मां नर्मदा के प्रति कृतज्ञता और समर्पण की अभिव्यक्ति है. परिवार ने इसे नवदांपत्य जीवन की मंगल कामना, पारिवारिक सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति व समाज के कल्याण के संकल्प से जोड़ा है. उनका विश्वास है कि नर्मदा मैया की कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, विनम्रता और सेवा का भाव निरंतर बना रहता है.

नर्मदा परिक्रमा पर पत्नी के साथ अभ्युदय (ETV Bharat)

डॉक्टर हैं अभिमन्यु यादव और पत्नी इशिता

अभिमन्यु यादव और उनकी पत्नी दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं और समाज सेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं. परिवार के अन्य सदस्य—जिनमें उनकी बड़ी बहन, जीजा और बड़े भाई वैभव यादव शामिल हैं, वे भी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. यादव परिवार का नर्मदा नदी से गहरा आध्यात्मिक संबंध रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री के बड़े पुत्र वैभव यादव भी नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं. अब अभिमन्यु यादव द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाना परिवार की आस्था और संस्कारों की निरंतरता को दर्शाता है.

अद्भुत है नर्मदा परिक्रमा का अनुभव

नर्मदा परिक्रमा सदियों से साधना, तप, संयम और जीवन-दर्शन का प्रतीक मानी जाती है. इस यात्रा के माध्यम से यादव परिवार ने न केवल अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों को साधने का भाव प्रकट किया है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि आधुनिक जीवन के बीच आध्यात्मिक मूल्यों और संस्कृति से जुड़ाव बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है.