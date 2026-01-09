ETV Bharat / state

सीधी में धनवर्षा, मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा आज, देंगे 213 करोड़ से ज्यादा की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिले को देंगे 714 विकास कार्यों की सौगात, बहरी में होगा लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम

मुख्यमंत्री मोहन यादव का सीधी दौरा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 8:41 AM IST

सीधी : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शुक्रवार को सीधी दौरे पर होंगे. सीएम यहां बहरी में आयोजित विकास कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान वे 213.22 करोड़ रु से ज्यादा के विकास व निर्माण कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें से 68 करोड़ के पूरे हो चुके विकास कार्यों का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे और बाकी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही सीएम 'एक बगिया मां के नाम योजना' अंतर्गत 505 हितग्राहियों को 11 करोड़ से ज्यादा की राशि हस्तांतरित करेंगे.

68 करोड़ के विभिन्न विभागों के 179 कार्यों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री द्वारा बहरी में अनुसूचित जाति विभाग, आदिवासी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, जिला पंचायत वाटरशेड, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 179 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा. इन कार्यों पर 6801.40 लाख रु की लागत आएगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास को मजबूती मिलेगी

आज दोपहर सीधी पहुंचेंगे मोहन यादव (Etv Bharat)

133 करोड़ के 30 विकास कार्यों का होगा शिलान्यास

मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड विकास), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीआईयू विभाग तथा लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़क संभाग) के अंतर्गत कुल 30 विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा. इन कार्यों पर कुल 133 करोड़ 62 लाख रु खर्च होने का अनुमान लगाया गया है.

हितग्राहियों को मिलेगा लाभ

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के हितग्राहियों का ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिससे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों तक सीधे पहुंचेगी और योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी.

कार्यक्रम में होंगे कई दिग्गज शामिल

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कुटीर एवं ग्रामोद्योग व जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल करेंगे. इस अवसर पर सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक सिहावल विश्वामित्र पाठक, विधायक सीधी रीती पाठक, विधायक धौहनी कुंवर सिंह टेकाम, विधायक चुरहट अजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू रामजी सिंह, पूर्व विधायक चुरहट शरदेन्दु तिवारी व वरिष्ठ समाजसेवी देवकुमार सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री शुक्रवार दोपहर को सीधी जिले में पहुंचेंगे, इसे लेकर प्रशासन ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली हैं.

