ETV Bharat / state

मोहन-शिवराज और प्रहलाद की दिल्ली में मीटिंग, इन किसानों को बड़ा लाभ, तुअर की होगी सौ फीसदी खरीदी

आज दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद पटेल की तस्वीरों के सियासी अनुमान लगाए जा रहे हैं.

Mohan Yadav Shivraj Singh meeting
मोहन-शिवराज और प्रहलाद की दिल्ली में मीटिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों तस्वीरें कहानी कह रही हैं. बीते दिनों बारी-बारी मध्य प्रदेश के मंत्रियों, मुख्यमंत्री की केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकातों ने सियासी तापमान बढ़ाया था. अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात की सौहार्दपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं. बैठक में इन दो नेताओं के साथ पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की भी मौजूदगी थी.

इस मुलाकात के सियासी मकसद जो रहे हों लेकिन कृषि मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस हाईलेवल मीटिग में भावांतर की राशि, तुअर की खरीद और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और गांव की सड़कों को लेकर बड़ी राहत के फैसले लिए गए.

शिवराज - मोहन और प्रहलाद मिले, एजेंडा क्या

इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में दिल्ली से आई तस्वीरें कंपन बढ़ा रही हैं. लिहाजा आज दिल्ली से आई केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद पटेल की तस्वीरों के सियासी अनुमान लगाए जा रहे हैं. हांलाकि कृषि मंत्रालय की ओर से इस हाई लेवल मीटिंग का जो ब्यौरा जारी किया गया है. वो ये बताता है कि बैठक में मध्य प्रदेश में सरसों की खरीद से जुड़े लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

इस उच्चस्तरीय चर्चा में भावांतर योजना, दलहन–तिलहन मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और ग्रामीण सड़कों सहित अनेक विषयों पर मध्य प्रदेश को बड़ी राहत देने वाले निर्णय लिए गए. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए, ताकि राज्य के किसानों, मजदूरों और ग्रामीण गरीबों को शीघ्र राहत मिल सके.

सरसों की खरीद भावांतर पर प्रस्ताव को मंजूरी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरसों की खरीद के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए. इस निर्णय से सरसों उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. बैठक में तुअर(अरहर) की शत–प्रतिशत खरीद से संबंधित मंजूरी पत्र भी सौंपा गया.

बैठक में मध्य प्रदेश के लिए सरसों और सोयाबीन के भावांतर भुगतान, दलहन मिशन के तहत मूंग–उड़द के अतिरिक्त लक्ष्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कार्यक्रम, मनरेगा मजदूरी और सामग्री भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.

फसल बीमा में सही दावे के साथ सही भुगतान किया जाए

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मध्य प्रदेश के अनुभवों को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने तकनीकी सुधार के स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सोयाबीन जैसी फसलों के लिए केवल सैटेलाइट आधारित आकलन पर निर्भर न रहकर क्रॉप कटिंग प्रयोग और रिमोट सेंसिंग दोनों को मिलाकर वास्तविक उपज का आकलन किया जाए. जिससे कि किसानों के दावे सही बनें और भुगतान में किसी तरह की कटौती न हो.

TAGGED:

MOHAN YADAV SHIVRAJ SINGH MEETING
MOHAN YADAV DELHI MEETING SHIVRAJ
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
MADHYA PRADESH NEWS
MOHAN YADAV SHIVRAJ SINGH CHOUHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.