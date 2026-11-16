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भगवान बिरसा मुंडा को भूल गए कांग्रेस के लोग, शहडोल में मोहन यादव ने बोला हमला

शहडोल में रोड शो करते सीएम मोहन यादव ( ETV Bharat )

शहडोल: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहडोल जिले के ब्यौहारी में आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया. जहां रोड शो के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश सरकार के काम की तारीफ करने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

ब्यौहारी में सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 से 15 नवंबर को होली, दिवाली सारे त्यौहार से ज्यादा पवित्र कर दिया है. बिरसा मुंडा जयंती के नाम पर आज पूरा देश बिरसा मुंडा जयंती मना रहा है.. आदिवासी गौरव दिवस मना रहा है. ये कांग्रेस को सबक है. पहले अंग्रेज, बाद में कांग्रेस केवल एक खानदान के लोग ये भगवान बिरसा मुंडा को भूल गए."

शहडोल में रोड शो करते सीएम मोहन यादव (ETV Bharat) मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर बार-बार साधा निशाना "ये राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह को भूल गए, ये रानी दुर्गावती को भूल गए. ये हमारे सारे वीर नायकों को भूलने के बाद जो जो कुछ हुआ केवल उनके अपने घर के नाम पर. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर. जिन्होंने आजादी के पहले देश को आजाद करने के लिए आदिवासी अंचल में अलख जगाई है, उनके लिए जोरदार अभिनंदन करें. जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, परमात्मा की कृपा से 4 हजार करोड़ का नया कारखाना संभव बताया गया है, इसी शहडोल की धरती पर अगले महीने भूमि पूजन करेंगे." शहडोल में रोड शो करते सीएम मोहन यादव (ETV Bharat) मुख्यमंत्री मोहन यादव का शहडोल दौरा, ब्यौहारी से बरसेंगे 342 करोड़ अभी हम जब हमारे बीच यहां आकर के जब हम सब बिरसा मुंडा की जय कर रहे.. चर्चा कर रहे, यहां आकर के विकास की बात कर रहे तो कांग्रेस और उनके चट्टे-बट्टे किसी बाप की ताकत नहीं है कि वो हमको रोक ले. हमारा जनकल्याणकारी काम हर जगह चलता रहेगा. अभी कांग्रेस के लोग बैठे हो तो सुन लेना, आपके पेट में बहुत सारे मरोड़ आते हैं आपको बहुत कष्ट होता है. जब मैं कांग्रेस का बोलता हूं तो उनके लग्गू भग्गू को भी बुखार आ जाता है. एक बार नहीं 100 बार आ जाए हम उनसे डरने वाले नहीं हैं. शहडोल में रोड शो करते सीएम मोहन यादव (ETV Bharat) 1956 से लेकर 2002-03 तक सिंचाई का रकबा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर था