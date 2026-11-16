भगवान बिरसा मुंडा को भूल गए कांग्रेस के लोग, शहडोल में मोहन यादव ने बोला हमला
शहडोल के ब्यौहारी में आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनसभा को किया संबोधित. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 4:25 PM IST
शहडोल: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहडोल जिले के ब्यौहारी में आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया. जहां रोड शो के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश सरकार के काम की तारीफ करने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.
ब्यौहारी में सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 से 15 नवंबर को होली, दिवाली सारे त्यौहार से ज्यादा पवित्र कर दिया है. बिरसा मुंडा जयंती के नाम पर आज पूरा देश बिरसा मुंडा जयंती मना रहा है.. आदिवासी गौरव दिवस मना रहा है. ये कांग्रेस को सबक है. पहले अंग्रेज, बाद में कांग्रेस केवल एक खानदान के लोग ये भगवान बिरसा मुंडा को भूल गए."
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर बार-बार साधा निशाना
"ये राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह को भूल गए, ये रानी दुर्गावती को भूल गए. ये हमारे सारे वीर नायकों को भूलने के बाद जो जो कुछ हुआ केवल उनके अपने घर के नाम पर. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर. जिन्होंने आजादी के पहले देश को आजाद करने के लिए आदिवासी अंचल में अलख जगाई है, उनके लिए जोरदार अभिनंदन करें. जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, परमात्मा की कृपा से 4 हजार करोड़ का नया कारखाना संभव बताया गया है, इसी शहडोल की धरती पर अगले महीने भूमि पूजन करेंगे."
अभी हम जब हमारे बीच यहां आकर के जब हम सब बिरसा मुंडा की जय कर रहे.. चर्चा कर रहे, यहां आकर के विकास की बात कर रहे तो कांग्रेस और उनके चट्टे-बट्टे किसी बाप की ताकत नहीं है कि वो हमको रोक ले. हमारा जनकल्याणकारी काम हर जगह चलता रहेगा. अभी कांग्रेस के लोग बैठे हो तो सुन लेना, आपके पेट में बहुत सारे मरोड़ आते हैं आपको बहुत कष्ट होता है. जब मैं कांग्रेस का बोलता हूं तो उनके लग्गू भग्गू को भी बुखार आ जाता है. एक बार नहीं 100 बार आ जाए हम उनसे डरने वाले नहीं हैं.
1956 से लेकर 2002-03 तक सिंचाई का रकबा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर था
1956 में मध्य प्रदेश बना तो 56 से लेकर के 2002-03 तक अगर सिंचाई का रकबा केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर था. 55 साल में हमारे गरीब आदिवासियों, किसानों के लिए नदियाँ तो पहले भी थीं. लेकिन सिंचाई का रकबा क्यों नहीं बढ़ा. मुझे गर्व है कि उमा भारती, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार ने 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ाया है.
पिछले ढ़ाई साल में बिजली उत्पादन 32000 मेगावाट हो गया है
कोई कांग्रेस का हो तो सुन लेना, यह जवाब आपको देना पड़ेगा आपके टाइम पर आपके समय में 5 हजार मेगावाट बिजली थी. आपके समय में हमें रात में भी बिजली नहीं मिलती थी. आज हमारी सरकार बनी तब तक 24000 मेगावाट बिजली थी और ढाई साल में 32000 मेगावाट हो गई है. यह हमारे काम करने का तरीका है. एक नहीं सभी क्षेत्र में यह हमारे सभी योजनाओं के आधार पर.
अब तो कांग्रेस के जमाने में बंद होने वाली राज्य परिवहन निगम की बसें भी याद आती हैं. हम फिर बस चालू करने वाले हैं. अपने ग्रामीण अंचल के लिए जब हम बस चलाने वाले हैं, तो कांग्रेसियों की नींद उड़ी हुई है. हमने कहा, यह सारे पाप आपको याद दिलाएंगे, जितने काम आपने खराब किया हम सब याद दिलाएंगे. ये कांग्रेसियों से पूछो, आपके समय पर पैदा हुआ नक्सलवादियों का, माओवादियों का लाल सलाम का नाटक जो गरीब आदिवासी के बच्चों को घर से उनसे छीन कर ले जाते थे, हत्या कर देते थे. गांव में जाने में परेशानी होती थी.
मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हुआ
मुझे इस बात की प्रसन्नता है मोदी जी के नेतृत्व में... अमित शाह के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है. यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है. लोग शहडोल मंडला, डिंडोरी, बालाघाट आने से डरने लगे थे. कब माओवादी आ जाए, कब नाटक चालू हो जाए, आज उस बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है.