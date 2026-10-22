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मध्य प्रदेश में रोजगार और निवेश को लगेंगे पंख, मोहन यादव ने बीना पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को बताया ट्रंप कार्ड

'इंडिया केम 2026' में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में पेट्रोकेमिकल और इससे जुड़े उद्योगों के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है. बीना में आने वाले समय में 22 लाख टन से ज्यादा पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार होंगे. इससे मध्य प्रदेश में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे. साथ ही यहां प्लास्टिक, पैकेजिंग, फार्मा, टेक्स्टाइल और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सकेगा. मुंबई में बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित तीन दिवसीय 'इंडिया केम 2026' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये बातें कहीं.

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