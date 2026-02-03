ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में कम हो जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, मोहन यादव ने कर दिया बड़ा एलान

मध्य प्रदेश में कम हो जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम ( Getty Image )