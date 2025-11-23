इंद्रेश महाराज को सुनने सागर पहुंच रहे मोहन यादव, करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का सागर दौरा, रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल, जानें पूरा शेड्यूल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 7:58 AM IST
सागर : रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर जिले के दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री सागर जिले के बंडा में सांदीपनि विद्यालय सहित कई कार्यो का लोकार्पण और पूजन करेंगे. इसके साथ ही प्रमुख रूप से धर्म श्री इलाके में मंगलगिरी पर आयोजित पंडित इंद्रेश महाराज की कथा का श्रवण करेंगे. कथा का आयोजन सागर विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा किया गया है.
बंडा में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 23 नवम्बर 2025 को सागर जिले का दौरा प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने एकदिवसीय दौरे में बंडा में सर्वसुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे. बंडा तहसील मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वे कुल 50 करोड़ 65 लाख की राशि के कुल 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे.
इंद्रेश महाराज की कथा सुनेंगे मोहन यादव
जिले की बंडा तहसील के अलावा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संभागीय मुख्यालय सागर में धर्मश्री में मंगल गिरी पर आयोजित पंडित इंद्रेश महाराज की कथा का श्रवण करेंगे. इस कथा का आयोजन सागर विधायक शैलेंद्र जैन और उनकी पत्नी अनु श्री जैन के द्वारा किया जा रहा है. सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को कथा श्रवण के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद सीएम यहां शामिल हो सकते हैं. बंडा के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सागर पहुंचेंगे और इंद्रेश महाराज की कथा में शामिल होंगे.
सागर में ऐसा रहेगा सीएम का शेड्यूल
- तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गंजबासौदा से हेलीकॉप्टर से 12.50 बजे सागर के बंडा के लिए रवाना होंगे.
- दोपहर 1.25 वे बंडा पहुंचकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.
- दोपहर 3 बजे बंडा से ढाना हवाई पट्टी के लिए रवाना होंगे.
- दोपहर 3.20 बजे ढाना हवाई पट्टी पहुंचकर कार से धर्मा श्री के लिए रवाना होंगे.
- दोपहर 3.50 बजे बालाजी मंदिर धर्माश्री पहुंचकर इंद्रेश महाराज की कथा में शामिल होंगे
- धर्मा श्री से शाम 4.35 बजे ढाना हवाई पट्टी पहुंचेंगे और 4.40 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा भोपाल के लिए रवाना होंगे.
शनिवार को हैदराबाद दौरे पर थे मोहन यादव
इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव हैदराबाद में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपच्युर्निटीज इन मध्य प्रदेश में शामिल हुए. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर निवेशकों से संवाद किया. सीएम ने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश निवेश के लिए हर मामले में सबसे आगे है.