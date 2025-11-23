ETV Bharat / state

इंद्रेश महाराज को सुनने सागर पहुंच रहे मोहन यादव, करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण

इंद्रेश महाराज की कथा सुनेंगे मोहन यादव ( Mohan Yadav X Account/bhaktipath )

सागर : रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर जिले के दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री सागर जिले के बंडा में सांदीपनि विद्यालय सहित कई कार्यो का लोकार्पण और पूजन करेंगे. इसके साथ ही प्रमुख रूप से धर्म श्री इलाके में मंगलगिरी पर आयोजित पंडित इंद्रेश महाराज की कथा का श्रवण करेंगे. कथा का आयोजन सागर विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा किया गया है. बंडा में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 23 नवम्बर 2025 को सागर जिले का दौरा प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने एकदिवसीय दौरे में बंडा में सर्वसुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे. बंडा तहसील मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वे कुल 50 करोड़ 65 लाख की राशि के कुल 16 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे. इंद्रेश महाराज के सुनने सागर पहुंच रहे मोहन यादव (Etv Bharat) इंद्रेश महाराज की कथा सुनेंगे मोहन यादव