सागर में मोहन यादव ने दी करोड़ों की सौगात, राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना

सीएम डॉ. मोहन यादव ने बंडा में 37.06 करोड़ रुपए की लागत से हुए 3 विकास कार्यों का लोकार्पण किया. जिसमें नगर परिषद बंडा में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 31.04 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सांदीपनी विद्यालय, कंदवा विकासखण्ड बंडा में लगभग 2 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जी व एच टाइप आवासगृह, बरा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि विकास कार्य शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुन्देलखंड के हर खेत को पानी मिलेगा. इससे क्षेत्र में समृद्धि आएगी. उन्होंने ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वह अपने खेतों को किसी भी स्थिति में बेचने का काम नही करें.

सीएम डॉ. मोहन ने बंडा में कहा, '' कांग्रेस वालों आंख कान खोलकर सुन लो कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ने का काम शुरू हो चुका है. योजना का काम तो 30 से 40 साल पहले हो जाना चाहिए था लेकिन कांग्रेस कानून लेकर बैठ गई कि यह काम कैसे होगा. अब यह काम जोर शोर से किया जा रहा है. बुंदेलखंड को यदि किसी ने कष्ट दिया है, तो वो कांग्रेस है.''

सागर : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर जिले के बंडा में रविवार को पहली बार पहुंचे. यहां उन्होंने नव निर्मित सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण सहित 50.65 करोड़ के 16 कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया. इस मौके पर सीएम ने ऐसी परियोजना की घोषणा की जिसकी मांग 50 सालों से चली आ रही थी. सीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि वे जहां-जहां भी जाते हैं, सब डूब जाता है.

क्या है 50 साल पुरानी मांग, जिसे सीएम ने दी हरी झंडी?



कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले की करीब 50 साल पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग लांच नदी परियोजना की स्वीकृति की घोषणा की. लांच नदी परियोजना को लेकर पिछले 50 सालों से मांग उठाई जा रही है. शाहगढ़ में जल संकट की समस्या है और यह मांग लगातार उठाई जा रही है. यह परियोजना पूरी होने के बाद शाहगढ़ में पानी की समस्या हल हो जाएगी. वहीं सीएम ने शाहगढ़ में सिविल अस्पताल बनाने, बंड़ा में सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम, सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस बनाने, क्षेत्र में राखसी, चकेरी, विनेयका में भवन विहीन स्कूलों के लिए भवन बनाने की घोषणा की.

बंडा में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन

इसके अलावा बंडा में 13.59 करोड़ रुपए की लागत से 13 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया. जिसमें जनपद पंचायत बंडा में लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाए जा रहे बरा-बरखेड़ा से रामनगर टपरिया मार्ग लागत 542.75 लाख, राज्य शिक्षा केन्द्र के शासकीय प्राथमिक शाला चारौधा का निर्माण कार्य लागत 43.26 लाख, शिक्षा विभाग के प्राथमिक शाला भवन निर्माण नैनधरा लागत 139.29 लाख, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कक्ष निर्माण शासकीय माध्यमिक शाला राखसी लागत 16.30 लाख, स्कूल शिक्षा विभाग के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलॉजी प्रयोगशाला कक्ष शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल मगरधा लागत 59.73 लाख, स्कूल शिक्षा विभाग के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलॉजी प्रयोगशाला कक्ष शासकीय हाईस्कूल भड़राना लागत 59.73 लाख, स्कूल शिक्षा विभाग के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलॉजी प्रयोगशाला कक्ष शासकीय हाईस्कूल कंदवा लागत 59.73 लाख शामिल हैं.

क्षेत्र में अन्य विकास कार्य

इसी प्रकार जनपद पंचायत शाहगढ़ में लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग के बीलाग्राम जिला सागर में हायर सेकिण्डरी स्कूल भवन में 3 प्रयोगशाला व 4 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य लागत 123.20 लाख, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कक्ष निर्माण शासकीय हाईस्कूल निवाही लागत 16.30 लाख, स्कूल शिक्षा विभाग के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलॉजी प्रयोगशाला कक्ष शासकीय हायर सेकेण्ड्री बरायठा लागत 59.73 लाख.

नगर परिषद शाहगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग के मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (चतुर्थ चरण) अंतर्गत विभिन्न वार्डों में आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य लागत 50.13 लाख, नगर परिषद शाहगढ़ में ही नगरीय प्रशासन विभाग के मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (चतुर्थ चरण) अंतर्गत विभिन्न वार्डों में रोड एवं नाली निर्माण कार्य लागत 48.19 लाख एवं नगर परिषद शाहगढ़ में ही नगरीय प्रशासन विभाग के मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत पुलिया, घाट सड़क एवं सौन्दर्यकरण कार्य लागत 140.36 लाख शामिल हैं.

राहुल गांधी का नाम लिए बिना साधा निशाना

सीएम डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी का नाम बगैर लिए हुए कहा, '' मैंने एक मुहावरा सुना था कि किसी के पांव घर में पड़ें तो मानो भट्टा बैठ जाता है. इस मुहावरे को हकीकत में देख भी लिया है. ये जब उत्तरप्रदेश गए थे तो वहां अखिलेश को साथ रखा तो उन्हें डुबो दिया. इसके बाद जब महाराष्ट्र में गए तो इनके साथ रहने वाले डूब गए. अब बिहार में जब तेजस्वी के साथ रहे तो इन्हें भी डूबा दिया. जब बिहार में चुनाव चल रहे थे तो वे पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे थे. अब जरा गिनती करो कि अब तक इन्होंने कितने लोगों को साथ जाकर डूबो दिया है.''