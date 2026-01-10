ETV Bharat / state

सागर के खुरई में सीएम मोहन यादव का पहला रोड शो, बुंदेली स्टाइल में होगा स्वागत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का सागर दौरा, खुरई में कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास

सागर के खुरई में सीएम मोहन यादव का पहला रोड शो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 9:52 AM IST

सागर : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सागर दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव का खुरई विधानसभा में यह पहला दौरा है. खुरई में सीएम रोड शो के साथ आमसभा को संबोधित करेंगे. साथ ही यहां करीब 312 करोड़ रु की लागत से 86 निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात देंगे. इससे पहले पूर्व मंत्री व खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी, आईजी हिमानी खन्ना, कलेक्टर संदीप जीआर और एसपी विकास शाहवाल ने के साथ कार्यक्रम स्थल में व्यवस्थाओं का जायदा लिया.

ऐसा रहेगा सीएम का सागर दौरा

  • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हेलीकॉप्टर से शनिवार दोपहर 1.35 पर विदिशा से खुरई के लिए रवाना होंगे.
  • सीएम दोपहर 1.50 बजे खुरई के घोरट नाका हेलीपैड पर पहुंचेंगे.
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव यहां से सीधे खुरई में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने निकलेंगे.
  • मुख्यमंत्री दोपहर 3.55 पर खुरई हेलीपैड से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे.
मंडी में बनाया गया भव्य पंडाल (Etv Bharat)

रोड शो में शामिल होकर सभास्थल पहुंचेंगे सीएम

पूर्व गृहमंत्री, खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने बताया, '' मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुरई के गुलाबरा बगीचा स्टेडियम स्थित हैलीपेड पर हैलीकाप्टर से उतरेंगे. यहां से विशेष रथ पर सवार होकर रोड शो के रूप में पुराने जनपद, परसा चैराहा, झंडा चौक, महाकाली मंदिर, डोहेला किला, पॉलीटेक्निक रोड होते हुए नवीन गल्ला मंडी के पास आमसभा स्थल पहुंचेंगे. इस दौरान खुरई की बुंदेली परंपरा के अनुसार उनका अभूतपूर्व स्वागत होगा.''

सीएम के आगमन की जानकारी देते खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह (Etv Bharat)

भूपेन्द्र सिंह ने आगे कहा, ''मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खुरई नगर दीपावली की तरह सजाया गया है. रोड शो रूट पर करीब 150 स्वागत मंच और सैंकड़ों स्वागत द्वार बनाए गए हैं. रोड शो के मार्ग पर सभी घरों से मुख्यमंत्री के रथ पर पुष्प वर्षा होगी. बुंदेली परंपरा के लोकनृत्य, लोकवाद्यों से सजे विभिन्न सांस्कृतिक दल रोड शो रूट पर मुख्यमंत्री के स्वागत में रहेंगे.''

कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लेते भूपेंद्र सिंह (Etv Bharat)

सीएम के कार्यक्रम में गायिका अनन्या पाल देंगी प्रस्तुति

पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि सभास्थल पर विभिन्न प्रकार के एग्जीबिशन स्टाल लगाए गए हैं जिनके माध्यम से क्षेत्र की विशेषताओं और उपलब्धियों से मुख्यमंत्री व आमजनता को अवगत कराया जाएगा. इनमें एक जिला-एक उत्पाद में दर्ज खुरई के प्रसिद्ध कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी शामिल है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे. सभा स्थल पर गायिका अनन्या पाल के भजन, देशभक्ति गीतों का सांस्कृतिक कार्यक्रम 11 बजे ही आरंभ हो जाएगा.

सीएम के कार्यक्रम में गायिका अनन्या पाल देंगी प्रस्तुति (Ananya Pal)

रोड शो के दौरान ड्रोन से होगी निगरानी

पुलिस महानिरीक्षक हिमानी खन्ना ने रोड शो के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल और रूट टीम लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रोड शो में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाए. साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे कार्यक्रम के दौरान हर गतिविधि की लगातार निगरानी की जाएगे.

