मोहन यादव उज्जैन में क्यों कर रहे ध्वजारोहण? जानिए इतिहास के जानकारों से प्रमाण

पद्मश्री डॉ. भगवती लाल राजपुरोहित ने ईटीवी भारत से चर्चा में कहा, "उज्जैन भारतीय गणतंत्र का अति प्राचीन केंद्र है, जिसके प्रमाण स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हैं. उज्जैन में ही भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी. सम्राट विक्रमादित्य ने कई विदेशियों को खदेड़ा पराजित किया. मालवा गणराज्य की स्थापना की. सिक्के चलाये, मालवा नाम गणस्य जय नारा दिया सिक्कों पर लिखा, मालवा की जय विजय. विक्रम संवत चलाया जो आज भी चल रहा है. विक्रमादित्य सुशासन और प्रजातंत्र का उदाहरण बने.

साहित्य एवं इतिहास के जानकारों के अनुसार प्राचीन शासन व्यवस्था में गणतंत्र का प्रथम उद्घोष उज्जैन में ही हुआ है. भारतीय गणतंत्र का अति प्राचीन केंद्र उज्जैन रहा है. जानकार कहते हैं भगवान श्रीकृष्ण के बाद जब सम्राट विक्रमादित्य का शासन काल आया आज से 2000 साल पहले. सबसे पहले उज्जैन के सम्राट रहते हुए मालवा गणराज्य की स्थापना हुई, जिसने अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं से और सैन्य वीरता से भारतीय इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी.

ईटीवी भारत की टीम ने इस निर्णय को जनाने के लिए साहित्य और इतिहास के जानकारों से चर्चा की. इतिहास के पन्ने पलटे गए तो सामने आया कि इसका संबंध भगवान श्रीकृष्ण और सम्राट विक्रमादित्य के काल से है. मुख्यमंत्री यादव इस परंपरा से युवा पीढ़ी को रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे है. जिससे युवा अवंतिका नगरी ही नहीं देश के इतिहास पर गर्व महसूस करेंगे.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार प्रदेश के मुखिया गणतंत्र दिवस पर राजधानी भोपाल की जगह उज्जैन में ध्वजारोहण करने जा रहे है. उज्जैन में हमेशा राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण कार्यक्रम दशहरा मैदान में आयोजित होते थे, लेकिन इस साल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्षिप्रा नदी किनारे बने मेला ग्राउंड को चुना है. इस फैसले को लेकर हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीएम ने ऐसा क्यों किया?

विक्रमादित्य ने अपनी राज्यसभा का गठन किया जिसमें 9 रत्न(विद्वान) अलग अलग विषय के विशेषज्ञों की एक समिति व अन्य तरह से काम किया. विक्रमादित्य की कार्य शैली ने ही उन्हें सम्मान दिया जो आज तक उन्हें मिल रहा है."

जाग्रति का प्रतीक है उज्जैन की क्षिप्रा

पुराविद डॉ. रमण त्रिवेदी ने इतिहास से रूबरू करवाते हुए कहा, "क्षिप्रा का पावन तट सदियों से जागृति का प्रतीक रहा है. क्षिप्रा यानी तेज बहने वाली नदी आज भी जागृत रूप में हमारे सामने है. उज्जैन अवंति जनपद की राजधानी रही है, अगर गणतंत्र का परचम किसी ने देश दुनिया में पहली बार लहराया तो वो उज्जयिनी है. भगवान कृष्ण के बाद सम्राट विक्रमादित्य दोनों ने ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करके समाज के चेहरों में से राजा महाराजा बनाने का कार्य किया."

सम्राट विक्रमादित्य की परंपरा को बढ़ा रहे सीएम

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य रूप पमनानी ने कहा, "मुख्यमंत्री को जितना मैं जानता हूं. उनका उज्जैन के और भौगोलिक इतिहास के प्रति गहरा अध्ययन रहा है. डॉ. मोहन यादव सम्राट विक्रमादित्य के समय से ही चली आ रही गणराज्य की परंपरा को साकार करने में आगे बढ़ाने में लगे हुए है. प्राचीन काल में हर कार्यक्रम क्षिप्रा किनारे हुआ करते थे. उसी सोच के साथ इस बार मुख्यमंत्री भी क्षिप्रा किनारे हमारे राष्ट्रीय पर्व को मनाने की शुरुआत कर रहे हैं."

विक्रम नहीं मालव संवत था नाम

अश्विनी शोध संस्थान अध्यक्ष डॉ आर सी ठाकुर ने कहा, "सम्राट विक्रमादित्य गणराज्य के सबसे बड़े उदाहरण इसलिए भी है. उन्होंने जब सिक्के चलाये तो उस पर मालव गणराज्य जनता की जीत लिखा. क्योंकि उस काल में उन्होंने विदेशियों को खदेड़ा था. विक्रमादित्य ने तो विक्रम संवत को भी मालव संवत नाम दिया था. ये तो बाद में जनता ने उसे विक्रमादित्य के सम्मान में विक्रम कर दिया. आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भगवान श्रीकृष्ण के काल 5000 वर्ष पुराने व सम्राट विक्रमादित्य के काल 2000 वर्ष पुराने इतिहास को दोहराने का प्रयास कर रहे है. ये बड़ी खुशी की बात है."

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के पीछे रुद्र सागर के यहां पर सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन स्थल है, जहां पर नवरत्नों की प्रतिमा और सम्राट विक्रमादित्य की राजगद्दी का इतिहास आज भी मिलता है. यहीं से सम्राट विक्रमादित्य ने अपने नवरत्न जिनके साथ मिलकर गणराज्य का असली मतलब देश दुनिया को बताया.

यह एक ऐसा स्थान जहां से सीखा जा सकता है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन बत्तीसी आज का भारत स्थिर है, तो उसे आदर्श राजनायक सम्राट विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था से प्रेरित माना जा सकता है. सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न जिन्होंने इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, विदेश नीति, भारत की सुरक्षित सीमा, कला, वास्तु शास्त्र के डेवलपमेंट को सुरक्षित रखने में मदद की थी.