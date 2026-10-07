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नौरादेही बना चीतों की तीसरा घर, बाघ और तेंदुओं के साथ रहेंगे चीते, अक्टूबर में आएंगे 2 और

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में बुधवार को दो चीतों को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा छोड़ा गया. इस तरह प्रदेश में आज से नौरादेही चीतों के तीसरे घर के रूप में जाना जाएगा. अगले महीने यहां पर दो और चीते छोड जाएंगे. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने नौरादेही टाइगर रिजर्व में विस्थापन के चलते लोगों को आजीविका के लिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और होमस्टे बनाने अनुदान देने की बात कही. पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विस्थापन नीति में बड़े किसानों के लिए नुकसान हो रहा है, तो मुख्यमंत्री ने मंच से ऐलान किया कि कैबिनेट में लाकर विस्थापन नीति में संशोधन किया जाएगा और बड़े किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.

डॉ मोहन यादव ने कहा कि जब हम वन्य प्राणियों की चिंता करते हैं, तो ग्रामीणों की चिंता करना हमारा उत्तरदायित्व है. हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव ने बताया कि यहां पर कई गांव खाली हो चुके हैं और जो छोटे किसान थे, वह छोड़कर चले गए हैं, लेकिन यहां कई बड़े किसान हैं और विस्थापन नीति के कारण उन्हें अपनी खेती की जमीन छोड़ने में काफी नुकसान हो रहा है, तो मेरा कहना है कि हम उन्हें नुकसान नहीं होने देंगे और जो भी नीति होगी, उसे कैबिनेट में लाकर संशोधन करके बड़े किसानों को भी लाभ दिलाएंगे.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "नौरादेही टाइगर रिजर्व की अपनी अलग विशेषता है. यह चीतों का तीसरा घर बना है और इसकी विशेषता है कि यह अन्य दो घरों कूनो और मंदसौर के गांधी सागर से अलग है. उन दोनों जगह पर सिर्फ चीते हैं, बाघ नहीं हैं. वहां पर तेंदुए थे, तो उन्हें अलग कर दिया गया है, लेकिन यहां कुछ दिनों बाद चीते और बाघ एक साथ नजर आएंगे.

जंगल से लगे ग्रामीण करें दूध उत्पादन और बनाए होमस्टे

सीएम ने स्थानीय लोगों से कहा कि यहां रहने वाले ग्रामीण बफर जोन में अपने घर में होम स्टे बना सकते हैं, सरकार उनके लिए अनुदान देगी. इसके अलावा हम दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समितियां के माध्यम से गाय का दूध भी खरीदेंगे. मेरा कहना है कि वनक्षेत्र में खेती नहीं हो पाती है, लेकिन पशुपालन अच्छे तरीके से हो सकता है. इसलिए यहां के किसान पशुपालन को बढ़ावा दें.

नौरादेही में चीते का पहला कदम (ETV Bharat)

आज दो चीते छोड़े, अगले महीने 2 और आएंगे

आज नौरादेही में दो चीते छोड़े जा रहे हैं, अगले महीने दो चीते और लाए जाएंगे और फिर चीते यहां अपना परिवार बढ़ाएंगे. लोगों को चीतों के आने से चिंता हो रही है, लेकिन मुझे अभी वन अधिकारियों ने जानकारी दी है कि चीते कभी मानव से संघर्ष नहीं करते और उनका कोई नुकसान नहीं करते हैं. चीते बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं. महीने 2 महीने में चीते घुल मिल जाएंगे.

चीते को छोड़ते मोहन यादव (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश की धरती वन्य प्राणियों की अनुकूलता के लिए प्रसिद्ध है. पूरे देश में सबसे ज्यादा गिद्ध और सबसे ज्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में है. हमने जलचरों की संख्या बढ़ाने के लिए विलक्षण प्रजाति के कछुओं को यहां की नदी में छोड़ा था. नर्मदा नदी में मगर छोड़े थे, हम जियो और जीने दो के भाव से कम कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने शुरू कराया चीता प्रोजेक्ट

सीएम ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जीवन के 25 साल पूरे हो गए हैं. यह प्रोजेक्ट 2022 में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से शुरू हुआ था और आज हमारे प्रदेश में चीतों की संख्या 60 हो गई है. आज पूरी दुनिया भारत को सम्मान की नजरों से देख रही है. अभी 8 दिन पहले पीएम मोदी के एक तरफ चीन के शी जिनपिंग और दूसरी तरफ रूस के पुतिन खड़े थे और पीएम मुस्कुरा रहे थे, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे थे.

दूरबीन से नौरादेही की ओर देखते सीएम (ETV Bharat)

राहुल पर साधा निशाना

थोड़े दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हम भारत की चुनाव प्रक्रिया से सीखेंगे, लेकिन हमारे यहां एक पप्पू है, जो मानता ही नहीं है. जिसकी सत्ता चली गई वह सत्ता की चाह में कुछ भी करने तैयार है, लेकिन हमें अपनी राह पर चलना है."