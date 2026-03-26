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हवा में बातें करेंगे भोपाल और ओरछा, हेलीकॉप्टर में बैठ मिनटों में होंगे रामराजा सरकार के दर्शन

कम समय में आसानी से होंगे ओरछा रामलला के दर्शन, रामनवमी से भोपाल से ओरछा के लिए सीधे हवाई सेवा शुरू, मोहन यादव का ऐलान.

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हवा में बातें करेंगे भोपाल और ओरछा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 5:50 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 7:43 PM IST

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भोपाल: रामलला की नगरी ओरछा अब भोपाल से सीधे हवाई सेवा से जुड़ने जा रही है. भोपाल से ओरछा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा 27 मार्च रामनवमी से शुरू होने जा रही है. मध्य प्रदेश के मुख्ममंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है. राज्य सरकार के इस कदम से श्रद्धालुओं के लिए भोपाल से ओरछा की यात्रा आसान हो जाएगी. भोपाल से ओरछा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध भी हो चुका है. यह हेलीकॉप्टर सेवा पीपीपी मॉडल में चलाया जाएगा.

6500 रुपए होगा भोपाल से ओरछा का किराया

अभी राजधानी भोपाल से ओरछा पहुंचने के लिए सिर्फ सड़क और ट्रेन मार्ग ही उपलब्ध है. भोपाल से ओरछा के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी करीबन 292 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में करीबन 4 घंटे का समय लगता है. ट्रेन मार्ग से ओरछा पहुंचने के लिए पहले वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन यानी झांसी उतरना होता है. यहां से सड़क मार्ग से 18 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा है, जो निवाड़ी जिले में आता है. वहीं अगर भोपाल से ओरछा सड़क मार्ग की बात करें, इसकी दूरी 333 किमी है. अगर आप पर्सनल व्हीकल या कार से सफर करते हैं, तो यह दूरी करीब 7 घंटे में पूरी होगी.

भोपाल से ओरछा हवाई सेवा शुरू (ETV Bharat)

हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद यह पूरा सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा. हेलीकॉप्टर सर्विस का भोपाल से ओरछा का किराया 6500 रुपए रखा गया है. भोपाल से ओरछा की हेलीकॉप्टर सेवा वाया चंदेरी होगी. पीएमश्री हवाई सेवा से ओरछा के धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

वीआईपी दर्शन के लिए मिलेंगे पास

हेलीकॉप्टर सेवा से ओरछा को जोड़ने के लिए हेलीपैड में सुरक्षा व्यवस्था, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है. यह पूरी व्यवस्था संबंधित ऑपरेटिंग कंपनी द्वारा ही देखी जाएगी. हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्रियों के लिए मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था रहेगी. इसके लिए पास रिजर्व किए जाएंगे. यह वीआईपी पास का भुगतान कंपनी द्वारा ही किया जाएगा. हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से मैहर, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, ओरछा में धार्मिक पर्यटन में बढ़ोत्तरी होगी.

Last Updated : March 26, 2026 at 7:43 PM IST

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