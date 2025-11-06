ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच मोहन यादव की राहुल गांधी को सलाह

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बिहार में सभाएं कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.

Mohan Yadav rallies Bihar
मोहन यादव की राहुल गांधी को सलाह (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 3:33 PM IST

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होकर मतदान की अपील की. डॉ. मोहन यादव ने कहा "बिहार की जनता विकास चाहती है. यही वजह है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है." मोहन यादव दूसरे चरण के मतदान के पहले बिहार विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं.

राहुल गांधी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप

मोहन यादव ने आरोप लगाया "बिहार चुनाव की वोटिंग के बीच हरियाणा चुनाव की बात निकालकर राहुल गांधी जनता को भ्रमित कर रहे हैं." बिहार वोटिंग के बीच राहुल गांधी को मोहन यादव ने सलाह भी दी है. उन्होंने कहा है "नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बिहार में प्रथम चरण की वोटिंग शुरू हुई है, ऐसे में हरियाणा चुनाव की बात निकाल रहे हैं. ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास है. जबकि उनकी बात किसी के गले उतरने वाली नहीं है."

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

ईवीएम पर भी आरोप लगा चुके हैं राहुल गांधी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "राहुल गांधी ने पहले भी चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर भ्रम का माहौल बनाया था, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ीं. मेरी तो राहुल गांधी को यही सलाह है कि वे अपनी गरिमा का ध्यान रखें और ऐसी बातों से बचें." उधर, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दोपहर एक बजे तक 41 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी. मोहन यादव ने फर्स्ट फेज़ में वोटिंग को लेकर जनता से अपील की है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर हिस्सा लें.

एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने मताधिकार का सही उपयोग कर अधिक से अधिक लोकतंत्र में अपने भागीदारी दर्ज करें. बिहार की जनता विकास चाहती है. इसलिए फिर एनडीए सरकार बनाने जा रही है." बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे मोहन यादव ने लगातार सभाएं कर रहे हैं. वह एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं. उन्होंने बिहार की 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मधुबनी जिले की बिस्फी और गया जिले की वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की.

