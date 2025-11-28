ETV Bharat / state

दिलों तक उतरती है मुरैना के गजक की मिठास, मोहन यादव ने कर डाली तारीफ

चंबल में एक सबसे फेमस कहावत है कि, अगर आपने मुरैना की गजक नहीं खाई, तो फिर आपने कुछ भी नहीं खाया. ऐसा इसलिए क्योंकि मुरैना की गजक मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देशभर में है. आपको बताते चलें कि मुरैना की गजक का इतिहास 400 साल पुराना है. कहा जाता है कि इसका अविष्कार सीताराम शिवहरे ने किया था. खास बात यह है कि सीताराम शिवहरे ने चंबल के मीठे का इस्तेमाल करके गजक बनाई थी. यहां का मीठा पानी ही गजक के स्वाद में चार चांद लगाता है.

मुरैना: मध्य प्रदेश का चंबल-अंचल कभी डकैतों और गोलीबारी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, लेकिन इन सबसे अलग एक और बात जो फेमस है, वह है स्वादिष्ट गजक और लहलहाती सरसों. गजक का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहला नाम मुरैना का आता है. मुरैना का नाम आना भी लाजिमी भी है, क्योंकि गजक की जननी मुरैना ही है. जिसे खाते ही लोग वाह करते हैं. गजक की चर्चा करने की वजह 2 हैं, एक तो ठंड का मौसम आ गया है, जब सबसे ज्यादा गजक की खपत होती है, दूसरी मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने मुरैना में ही गजक की तारीफ की. इसके साथ ही मुरैना के सरसों का भी सीएम ने जिक्र किया.

इस समय ठंड का मौसम चल रहा है और गजक को इन दिनों ही सबसे ज्यादा खाया जाता है. सर्दियों के मौसम में मुरैना में गजक की खपत भी बहुत होती है. बताया जाता है कि मुरैना में गजक का बिजनेस लगभग 200 करोड़ का है. यहां कि गजक दुबई, इंग्लैंड और अमेरिका सहित कई देशों में सप्लाई होती है. मुरैना में कई दुकानें गजक की ऐसी हैं, जो करीब 70-80 साल पुरानी हैं. हालांकि समय के साथ-साथ गजक की पैकेजिंग में बदलाव आया है, लेकिन लोगों में गजक का क्रेज वैसे ही बरकरार है.

आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रखी आधारशिला

मुख्यमंत्री ने की गजक और सरसों की तारीफ

तभी तो मुरैना दौरे पर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गजक की तारीफ की. उन्होंने "गजक की मिठास, सरसों की लहराती फसल और तेजी से हो रहे विकास को जिले की नई पहचान बताया. इसके साथ ही यह जिला दुग्ध उत्पादन में प्रदेश भर में नंबर वन है. मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार डेयरी योजना के माध्यम से 40 लाख तक लोन दे रही है. उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि, कामकाजी महिलाओं को सरकार प्रतिमाह 5 हजार रुपये देगी.

मुरैना में सीएम ने दी करोड़ों की सौगात

कैलारस शुगर मिल होगी चालू

बताया जा रहा है मोहन यादव ने मुरैना दौरे पर करोड़ों की सौगात दी. SAF पुलिस परेड ग्राउंड से जिले को 162.55 करोड़ रुपए की महत्पूर्ण विकास की परियोजनाओं का उपहार दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुरैना बदल रहा है. विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं. गजक की मिठास व सरसों की लह-लहाती फसल से मुरैना ने एक नई पहचान बनाई है. आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना से यहां पर भविष्य के नए डॉक्टरों तैयार होंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से कैलारस शुगर मिल चालू करने की घोषणा की.