हाईकोर्ट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का विपक्ष पर तंज, बोले- कुछ लोगों को नहीं पता कहां ज्ञापन देना है और कहां याचिका
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कसा तंज, मुख्य न्यायाधीश के सम्मान समारोह में हुए थे शामिल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 8:52 AM IST
जबलपुर : महाधिवक्ता कार्यालय में आयोजित मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने न्यायपालिका, लोकतंत्र और संविधान की भूमिका पर अपनी बात रखी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद 900 से अधिक अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया गया है. सरकार का प्रयास है कि पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर व्यवस्था को सरल बनाया जाए. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा.
'कुछ लोगों को यही नहीं पता, याचिका कहां लगाते हैं'
उन्होंने विपक्ष और राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा, कि कुछ लोगों को यह भी पता नहीं है कि ज्ञापन कहां दिया जाता है और याचिका कहां दायर की जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने में न्यायपालिका की विशेष भूमिका है. मुख्यमंत्री ने भारत के आसपास के देशों की लोकतांत्रिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
आज लोकमाता अहिल्या देवी की नगरी इंदौर में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @mansukhmandviya जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी श्री @BjpBiplab जी एवं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती @savitrii4bjp जी के साथ सहभागिता की। यहां उपस्थित एक लाख से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दृढ़ निष्ठा प्रकट करते हुए अराजकता फैलाने का षडयंत्र कर रहे राजनीतिक दलों को करारा जवाब दिया। पदयात्रा में उपस्थित जनसमूह ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्रीद्वय श्री @KailashOnline जी, श्री @tulsi_silawat जी, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री व माननीय राज्यसभा सांसद सुश्री @KavitaPatidar_ जी, माननीय सांसद श्री @iShankarLalwani जी, भाजपा नगर अध्यक्ष श्री @SumitMishraBJP जी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। #SaveDemocracyRemoveAnarchy— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 30, 2026
लोकतंत्र के सभी स्तंभों के उद्देश्य एक : चीफ जस्टिस
वहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने कहा, '' प्रशासन और लोकतंत्र के अलग-अलग स्तंभों की भूमिकाएं भले ही अलग हों, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य एक ही है. संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना और प्रत्येक व्यक्ति को बिना भय या पक्षपात के निष्पक्ष न्याय दिलाना सभी की जिम्मेदारी है.'' उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बीच संबंध आपसी सम्मान, संस्थागत स्वतंत्रता, पेशेवर ईमानदारी और कानून के शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित होने चाहिए। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा हमारा साझा उद्देश्य होना चाहिए.
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इस कार्यक्रम का आयोजन महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से किया गया था. कार्यक्रम में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन के एडवोकेट व पदाधिकारी भी मौजूद रहे.