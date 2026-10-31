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हाईकोर्ट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का विपक्ष पर तंज, बोले- कुछ लोगों को नहीं पता कहां ज्ञापन देना है और कहां याचिका

Etv Bharat ( Source- Mohan Yadav X account )

जबलपुर : महाधिवक्ता कार्यालय में आयोजित मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने न्यायपालिका, लोकतंत्र और संविधान की भूमिका पर अपनी बात रखी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद 900 से अधिक अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया गया है. सरकार का प्रयास है कि पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर व्यवस्था को सरल बनाया जाए. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा.

महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे मोहन यादव (Etv Bharat) 'कुछ लोगों को यही नहीं पता, याचिका कहां लगाते हैं' उन्होंने विपक्ष और राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा, कि कुछ लोगों को यह भी पता नहीं है कि ज्ञापन कहां दिया जाता है और याचिका कहां दायर की जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने में न्यायपालिका की विशेष भूमिका है. मुख्यमंत्री ने भारत के आसपास के देशों की लोकतांत्रिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.