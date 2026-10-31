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हाईकोर्ट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का विपक्ष पर तंज, बोले- कुछ लोगों को नहीं पता कहां ज्ञापन देना है और कहां याचिका

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कसा तंज, मुख्य न्यायाधीश के सम्मान समारोह में हुए थे शामिल.

MOHAN YADAV IN CJ MP PROGRAM
Etv Bharat (Source- Mohan Yadav X account)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2026 at 8:52 AM IST

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जबलपुर : महाधिवक्ता कार्यालय में आयोजित मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने न्यायपालिका, लोकतंत्र और संविधान की भूमिका पर अपनी बात रखी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद 900 से अधिक अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया गया है. सरकार का प्रयास है कि पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर व्यवस्था को सरल बनाया जाए. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा.

MP Chief Justice welcome program
महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे मोहन यादव (Etv Bharat)

'कुछ लोगों को यही नहीं पता, याचिका कहां लगाते हैं'

उन्होंने विपक्ष और राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा, कि कुछ लोगों को यह भी पता नहीं है कि ज्ञापन कहां दिया जाता है और याचिका कहां दायर की जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने में न्यायपालिका की विशेष भूमिका है. मुख्यमंत्री ने भारत के आसपास के देशों की लोकतांत्रिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

लोकतंत्र के सभी स्तंभों के उद्देश्य एक : चीफ जस्टिस

वहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने कहा, '' प्रशासन और लोकतंत्र के अलग-अलग स्तंभों की भूमिकाएं भले ही अलग हों, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य एक ही है. संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना और प्रत्येक व्यक्ति को बिना भय या पक्षपात के निष्पक्ष न्याय दिलाना सभी की जिम्मेदारी है.'' उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बीच संबंध आपसी सम्मान, संस्थागत स्वतंत्रता, पेशेवर ईमानदारी और कानून के शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित होने चाहिए। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा हमारा साझा उद्देश्य होना चाहिए.

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इस कार्यक्रम का आयोजन महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से किया गया था. कार्यक्रम में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन के एडवोकेट व पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

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