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मोदी दुश्मनों से सख्ती से निपटे और सुशासन लाए, 12 साल के रिकॉर्ड पर बोले मोहन यादव

पीएम मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर देशभर में पार्टी नेताओं ने मंदिरों में की प्रार्थना, भोपाल के गुफा मंदिर पहुंचे सीएम

PM MODI 12 YEARS AND MOHAN YADAV
फाइल फोटो (Mohan Yadav Fb Account)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 10:45 AM IST

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Updated : June 10, 2026 at 12:16 PM IST

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भोपाल : मोदी अपने और देश के दुश्मनों से सख्ती से निपटे हैं और सुशासन लाए हैं. ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का. मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद पीएम मोदी की तारीफ में ये कसीदे पढ़े. उन्होंने प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे होने और लगातार 4,399 दिन पीएम ऑफिस में पूरे करने पर मंदिर में प्रार्थना की और उनकी लंबी उम्र की कामना की. पीएम मोदी ने 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रजातांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है.

पीएम मोदी का कार्यकाल ऐतिहासिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को एक ऐतिहासिक व मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, '' प्रधानमंत्री देश में अच्छा शासन लाए हैं और दुनिया भर में भारत की स्थिति को सशक्त किया है. देश आजाद होने के बाद इतने लंबे समय तक प्रजातांत्रिक तरीके से चुने गए नेता के तौर पर काम करना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है. हम भोपाल में अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस खास पल को मना रहे हैं. हम उनकी लंबी उम्र और लगातार सफल शासन के लिए प्रार्थना करते हैं. उन्होंने देश में सुशासन लाया है और दुश्मनों से सख्ती से निपटा है."

मोदी के नेतृत्व में अगला लोकसभा क्लीन स्वीप करेंगे : सीएम

मुख्यमंत्री ने इस दौरान अगले लोकसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया. उन्होंने कहा, " भारतीय जनता पार्टी की परंपरा महेश केवट जैसे आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं तक, सबके साथ काम करने की है. हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में, हम मध्य प्रदेश में अगले आम चुनावों में सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे."

MOHAN YADAV GUFA MANDIR
भोपाल के गुफा मंदिर में सीएम ने पीएम मोदी के लिए की पूजा-अर्चना (ANI)

राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम ने दी प्रतिक्रिया

कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन खारिज होने पर मोहन यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, '' ये पूरा घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियों की वजह से हुआ है. ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने खुद हारने के डर से फॉर्म में गलतियां कीं. यह बुनियादी लापरवाही की बात है. अगर कोई सालों तक राजनीति में रहने के बाद भी फॉर्म ठीक से नहीं भर सकता, तो ये उनकी अंदरूनी नाकामी है."

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इससे पहले, भोपाल के गुफा मंदिर में भक्तों को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने पीएम मोदी की कामयाबी को भारत के प्रजातंत्रिक इतिहास में एक अहम पल बताया और उनके गवर्नेंस मॉडल की तारीफ की.

Last Updated : June 10, 2026 at 12:16 PM IST

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