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10 लाख में ही हाय रे, पहले 1 करोड़ की बात करते थे, पटवारी के बयान पर मुख्यमंत्री का पलटवार

जीतू पटवारी के बयान पर मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना ( ETV Bharat )