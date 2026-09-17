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10 लाख में ही हाय रे, पहले 1 करोड़ की बात करते थे, पटवारी के बयान पर मुख्यमंत्री का पलटवार

राहुल गांधी के छात्रों की गूंज प्रोग्राम पर सियासत, जीतू पटवारी के बयान पर मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Mohan Yadav on Jitu patwari
जीतू पटवारी के बयान पर मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 5:26 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इंदौर में कार्यक्रम को लेकर 10 लाख रुपए का शुल्क लिए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पलटवार किया है. जीतू पटवारी के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब बोलती है झूठ ही बोलती है. कांग्रेस का यही चरित्र है. बीजेपी का ऐसा चरित्र नहीं है. पहले तो कांग्रेस कह रही थी कि कार्यक्रम की अनुमति ही नहीं मिल रही. अब अनुमति मिल गई तो पैसे की बात कर रहे हैं.

जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाया था आरोप

जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के इंदौर में कार्यक्रम के लिए 10 लाख रुपए की फीस लिए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि जब देश में अंग्रेज थे, तब भी आंदोलन और सभाओं के लिए फीस नहीं देनी होती थी. उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रमों में ली गई फीस को लेकर भी सरकार से सवाल किया था. पटवारी ने पूछा था कि पिछले 5 सालों के दौरान मध्य प्रदेश में आरएसएस के 1 हजार से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं. सरकार को बताना चाहिए कि आखिर इन कार्यक्रम के स्थल के लिए आरएसएस से कितनी राशि जमा कराई गई, यदि इन कार्यक्रम के लिए राशि नहीं ली गई तो विपक्ष के नेता के कार्यक्रम के लिए राशि क्यों ली गई.

जीतू पटवारी के बयान पर मुख्यमंत्री का पलटवार (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री बोले पहले तो 1 करोड़ देने को तैयार थे

जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "कांग्रेस पहले पैसों को लेकर कहती थी कि कार्यक्रम स्थल के लिए एक करोड़ लगेगा तो एक करोड़ दे देंगे. अब दस लाख रुपए में हाय रे कर रहे हैं. यह कांग्रेस कर क्या रही है. कांग्रेस को अपने चरित्र को देखने के लिए अंदर झांकना चाहिए. लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर दिया. कई लोगों ने जेल के अंदर ही अपने प्राण त्याग दिए."

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कर्नाटक सरकार को लेकर हो गूंज

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कहा कि गूंज इस बात की होनी चाहिए कि कर्नाटक में सरकार चला रहे हो, लेकिन मंत्रीमंडल में एक भी महिला शामिल नहीं की गई. यह कांग्रेस का चरित्र है कि माता-बहनों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जब आएं तो केन-बेतवा से लेकर प्रदेश में जो विकास हो रहा है, तो उसको लेकर वे सकारात्मक सुझाव भी दें.

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