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हरदीप सिंह पुरी का नामांकन, मोहन यादव बोले- उनके रूप में मध्य प्रदेश को मिली दिवाली की सौगात

चुनावी प्रक्रिया होने के बाद मीडिया से बात करेंगे हरदीप सिंह ( Etv Bharat )

भोपाल : केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्यप्रदेश से राज्यसभा का नामांकन भर दिया है. हांलाकि इस दौरान उन्होंने पूरे समय मीडिया से दूरी बनाए रखी. ईटीवी भारत ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद वे अपनी बात कहेंगे. नामांकन से पहले वे भोपाल में करुणाधाम आश्रम पहुंचे थे. इसके बाद उन्होंने भोपाल में गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका. हरदीप सिंह पुरी का नामांकन दाखिल हो जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, '' हरदीप सिंह पुरी का व्यापक प्रशासनिक अनुभव का लाभ मध्यप्रदेश को मिलेगा.''

चुनावी प्रक्रिया होने के बाद मीडिया से बात करेंगे हरदीप सिंह 28 अक्टूबर को मध्यप्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीट पर हरदीप सिंह पुरी के नाम के एलान के बाद आज उन्होंने अपना नामांकन मध्यप्रदेश विधानसभा में दाखिल कर दिया. नामांकन के समय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल व जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेन्द्र शिवाजी पटेल और बीजेपी नेता प्रभुराम चौधरी प्रमुख रुप से प्रस्तावक के रुप में मौजूद थे. नामांकन के बाद पुरी ने मीडिया से दूरी बनाए रखी. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा कि वे चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद बात करेंगे.