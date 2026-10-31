हरदीप सिंह पुरी का नामांकन, मोहन यादव बोले- उनके रूप में मध्य प्रदेश को मिली दिवाली की सौगात
मुख्यमंत्री ने कहा हरदीप पुरी का नामांकन दिवाली के पहले सौगात, पुरी की मीडिया से दूरी, कहा चुनाव बाद बोलूंगा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 1:54 PM IST
भोपाल : केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्यप्रदेश से राज्यसभा का नामांकन भर दिया है. हांलाकि इस दौरान उन्होंने पूरे समय मीडिया से दूरी बनाए रखी. ईटीवी भारत ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद वे अपनी बात कहेंगे. नामांकन से पहले वे भोपाल में करुणाधाम आश्रम पहुंचे थे. इसके बाद उन्होंने भोपाल में गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका. हरदीप सिंह पुरी का नामांकन दाखिल हो जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, '' हरदीप सिंह पुरी का व्यापक प्रशासनिक अनुभव का लाभ मध्यप्रदेश को मिलेगा.''
चुनावी प्रक्रिया होने के बाद मीडिया से बात करेंगे हरदीप सिंह
28 अक्टूबर को मध्यप्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीट पर हरदीप सिंह पुरी के नाम के एलान के बाद आज उन्होंने अपना नामांकन मध्यप्रदेश विधानसभा में दाखिल कर दिया. नामांकन के समय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल व जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेन्द्र शिवाजी पटेल और बीजेपी नेता प्रभुराम चौधरी प्रमुख रुप से प्रस्तावक के रुप में मौजूद थे. नामांकन के बाद पुरी ने मीडिया से दूरी बनाए रखी. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा कि वे चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद बात करेंगे.
मध्यप्रदेश को पुरी के प्रशासनिक अनुभव का लाभ मिलेगा : सीएम
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' दीपावली के पहले हमें हरदीप सिंह पुरी के रुप में सौगात मिली है. उन्होंने बीना रिफाइनरी से लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के रुप में की सौगातें दी हैं. हरदीप सिंह पुरी का जो प्रशासनिक अनुभव है. उसका लाभ मध्यप्रेदश को मिलेगा. यह हम सभी के लिए प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि मध्यप्रदेश को उनके जैसे अनुभवी, वरिष्ठ एवं कुशल नेतृत्व का साथ मिलने जा रहा है.''
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मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि हरदीप सिंह पुरी भारत सरकार में एक मंत्री और कुशल प्रशासक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं. उनका व्यापक प्रशासनिक अनुभव और कार्यकुशलता निश्चित रूप से केंद्र सरकार के साथ-साथ मध्यप्रदेश के विकास के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी.