21 साल बाद मध्य प्रदेश को मिली 351 सरकारी बसें, केंद्रीय मंत्री ने ली चुटकी- RTO अफसर गांधीवादी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की भोपाल में सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत. इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड रूट पर चलेंगी बसें. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 7:39 PM IST
भोपाल: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल से प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 350 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के परिवहन मंत्री से कहा कि आरटीओ विभाग में अनुशासन लाइए और भ्रष्टाचार खत्म कीजिए. बसों की फिटनेस को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बहुत से आटीओ के अधिकारी गांधीवादी हैं. गांधी के नोट दिखते हैं तो फटाफट ठप्पे मारते हैं.
जरा याद रखना गलत बस को सेंक्शन किया तो आपकी नौकरी जाएगी. प्रदेश के परिवहन मंत्री से उन्होंने कहा "मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 17 सर्विस डिजिटल कर दी है. किसी को अब आरटीओ ऑफिस में आना ही नहीं चाहिए.
भोपाल से शुरू हुई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा
भोपाल के भेल दशहरा मैदान से केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्घाटन किया. नई बस सेवा के तहत प्रदेश में 350 बसों को चलाया गया है. ये बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड रूट पर चलेंगी. केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि यह तो शुरुआत भर है, अभी तो सिर्फ यह ट्रेलर है अभी पिक्चर आना बाकी है.
वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर बनेंगी बसें
उन्होंने बसों की दुर्घटनाओ का भी जिक्र किया. कहा कि मुझे माफ करना कल रात में भी एक दुर्घटना हुई, जिसमें 10 लोग मारे गए. पहले बसें ऐसी ही बनती थीं, स्टैंडर्ड का पालन नहीं करते थे. 2024 में देश भर में बसों में 3800 लोगों की मौत हुई. इसके लिए केंद्र सरकार ने बसों का नया कोड जारी किया है. स्टैंडर्ड की बसें बनेंगी. अब नए कोड के तहत बसों का रजिस्टेशन, टेस्टिंग एजेंसी से सर्टिफिकेशन के बाद ही किया जा सकेगा. नए सेफ्टी रिजीम में हर बस के लिए चेक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसे वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. फिजिकल और वीडियो वेरीफिकेशन के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. आरटीओ के अफसर ध्यान में रखिए.
प्रदेश में भी टैक्सी वाहन चलाने की अनुमति दें
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया कि कोई भी प्राइवेट वाहन अपनी गाड़ी को टैक्सी के रूप में चला सकता है. इसका फायदा 4 करोड़ नए रोजगार के रूप में हुआ है. 1.25 करोड़ कार, 55 लाख ऑटो, 2.5 करोड़ बाइक टैक्सी में रोजगार मिला है.
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परिवहन विभाग ने इसको लेकर गाइडलाइन निकाली है, सिर्फ तीन राज्यों ने ही इसका पालन किया है. यदि सभी राज्य इसको लागू कर दें तो देश में 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा. इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमसे गाइडलाइन बुला लें, प्रदेश के झाबुआ, रतलाम के अलावा गांव के लोगों का रोजगार शुरू हो जाएगा. परिहवन मंत्री से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में यह शुरू हो गया तो प्रदेश में 40 से 50 लोगों को रोजगार मिलेगा, यह आप जरूर कीजिए.
इलेक्ट्रिक बसों का किराया 30 फीसदी कम होना चाहिए
बस की कीमत कम नहीं हो रही है. इसलिए नहीं हो रही, क्योंकि देश में 60 हजार बसें तैयार होती है और आने वाले तीन सालों में ढाई लाख इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत है. मध्य प्रदेश में देवास में भी इलेक्ट्रिक बस बन रही है. प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस बनाने का प्रावधान कीजिए. इसके लिए हमने कई निर्णय किए हैं. क्लीन फ्यूल के उपयोग के साथ फ्यूल के आयात को कम करना और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना, इसके लिए हमने कई निर्णय किए हैं. अभी भी बसों में कई सुधार की जरूरत है.
केंद्रीय मंत्री ने बस कंपनी के संचालक को संबोधित करते हुए कहा "अभी भी तुम्हारी बस बराबर स्टैंडर्ड पर नहीं बनी है. यह कंपनी वालों को सुधारिए, नहीं तो जैसे कंट्रेक्टर को रगड़ने का काम करता हूं, वैसे ही आपके क्षेत्र को भी रगड़ूंगा. गरीब को एयर कंडीशनर की सुविधा मिलनी चाहिए और डीजल की तुलना में 30 फीसदी किराया कम होना चाहिए."
कुछ भी बेकार नहीं होता...
केंद्रीय मंत्री ने कहा "कुछ भी बेकार नहीं होता, यह सिर्फ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है कि हम उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं. इंदौर में कचरे से गैस तैयार किया और हमने नागपुर में देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है. कचरे से प्रतिदिन 28 टन सीएनजी बना रहे हैं, ताकि नागपुर की बस, स्कूटर सीएनजी से चलें. सीबीजी गोवर्धन योजना के तहत कचरे से बनने वाले सीएनजी से वाहन चलाने की कॉस्ट 1 रुपए प्रति किलोमीटर आती है. सरकार इस दिशा में काम कर रही है. देश में 4 हजार प्राजेक्ट आ रहे हैं. गांव में 180 प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, 400 एकड़ में नेपियन ग्रास लगाते हैं. 15 टन सीएनजी तैयार करते हैं और भारत सरकार उसे खरीदती है। इससे देश का इंपोर्ट कम होने वाला है.