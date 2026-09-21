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नीमच की लगेगी लॉटरी, दूर दूर से आएंगे जानवर के दर्शन करने लोग, जानें मध्य प्रदेश सरकार का प्लान

नीमच गांधी सागर अभयारण्य आने वाले पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, यहां बढ़ गई चीतों की संख्या, टूरिस्ट देख सकेंगे अलग-अलग जानवर.

GANDHI SAGAR CHEETAH RELEASED
दूर दूर से आएंगे जानवर के दर्शन करने लोग (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 6:47 PM IST

3 Min Read
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नीमच: मध्य प्रदेश में चीतों का दीदार टूरिस्ट दो जगह कर सकते हैं, क्योंकि कूनो के बाद गांधी सागर अभयारण्य चीतों की दूसरा घर बन गया है. रविवार को सीएम मोहन यादव ने एक और चीता को गांधी सागर अभयारण्य की धरती पर छोड़ा है. मादा चीता CCB2 अब कूनो की जगह गांधी सागर के जंगलों में अपना दम दिखाएगी. इसके अलावा तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, भालू, भेड़िया, चिंकारा सहित कई जानवर और पक्षी देखने मिलते हैं.

गांधी सागर में छोड़ी गई मादा चीता

सीएम मोहन यादव शनिवार को नीमच पहुंचे. जहां उन्होंने नीमच में मौजूद गांधी सागर अभयारण्य में बोत्सवाना मूल की एक मादा चीता को छोड़ा गया. कूनो से आई इस मादा चीता का नाम CCB2 है, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा. मादा चीता का राधा नाम रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 20 सितंबर को जिस दिन गांधी सागर में चीता को छोड़ा गया, उस दिन राधा अष्टमी थी. राधा चीता के आने के बाद गांधी सागर अभयारण्य में चीतों की संख्या 4 हो गई है. जिसमें दो नर और दो मादा चीता हैं.

गांधी सागर अभयारण्य में 573 वन्यजीव

बताते चलें गांधी सागर अभयारण्य उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो 368 वर्ग किमी में फैला हुआ है. यहां चीतों के अलावा कई और जानवर भी मौजूद हैं. जिसमें करीब 20-24 तेंदुए शामिल हैं. कुल मिलाकर 573 वन्यजीव हैं. ऐसे में नीमच आने पर टूरिस्टों को भरमार जानवरों के दर्शन करने मिल सकते हैं. जंगल सफारी कर जंगल और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं.

पर्यटन के साथ-साथ रोजगार के अवसर

वहीं चीता को छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ नीमच में धार्मिक पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वे उज्जैन में निर्माणाधीन आईटी पार्क और विद्यार्थियों के लिए दी जा रही विभिन्न सौगातों का जायजा लेने के बाद नीमच पहुंचे हैं. यहां धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ वन्यजीवों की दृष्टि से भी नई संभावनाएं बन रही हैं. गांधीसागर अभयारण्य में चीता परियोजना के तहत कूनो से लाई गई बोत्सवाना मूल की मादा चीता CCB-2 को रिलीज किया जाना, इसी दिशा में नई सौगात है.

गांधी सागर में चीतों के आने से वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदार होने की उम्मीद है. आखिर में सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट के साथ-साथ टाइगर, गिद्ध, घड़ियाल स्टेट भी है. वहीं असम से जंगली भैंसे भी एमपी लाए गए हैं और हाथियों की संख्या भी करीब 100 हो गई है."

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