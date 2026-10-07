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मध्य प्रदेश में GIS 2027 करेगा निवेश की वर्षा, मोहन यादव मुंबई में उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा

मध्य प्रदेश में GIS 2027 करेगा निवेश की वर्षा ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में उद्योग क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे. जनवरी 2027 में होने जा रहे ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के सामने प्रदेश में विकसित हो रहे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र और निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करेंगे. यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री फार्मा, मेडिकल डिवाइस, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स सेक्टर के अलावा ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से जुड़े उद्योग समूह से चर्चा करेंगे. इस दौरान कई उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा भी की जाएगी.

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