मध्य प्रदेश में GIS 2027 करेगा निवेश की वर्षा, मोहन यादव मुंबई में उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा
मुंबई से खुलेगा मध्य प्रदेश में निवेश का रास्ते, मोहन यादव 8 अक्टूबर को करेंगे उद्योगपतियों से वन-टू-वन डिस्कशन. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 10:35 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 10:48 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में उद्योग क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे. जनवरी 2027 में होने जा रहे ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के सामने प्रदेश में विकसित हो रहे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र और निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करेंगे. यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री फार्मा, मेडिकल डिवाइस, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स सेक्टर के अलावा ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से जुड़े उद्योग समूह से चर्चा करेंगे. इस दौरान कई उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा भी की जाएगी.
टेलीकॉम सहित विभिन्न पार्कों का होगा प्रजेंटेशन
उद्योगपतियों से संवाद के दौरान मध्य प्रदेश में विकसित हो रहे विभिन्न पार्क और मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया जाएगा. इसमें प्रमुख रूप से एशिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, नर्मदापुरा के बाबई मोहसा रिन्युएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, धार के पीएम मित्र पार्क और उज्जैन के मेडिकल डिवाइसेस पार्क को प्रमुख रूप से रखा जाएगा. ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 12 अक्टूबर को भूमिपूजन करने जा रहे हैं. इस परियोजना के लिए अभी तक 5500 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं. प्रदेश सरकार मैन्युफैक्चरिंग जोन और पार्क में एक रुपए वर्गफीट में जमीन के अलावा कई तरह की सब्सिडी भी दे रही है. उद्योगपतियों के सामने इन तमाम रियायतों को रखा जाएगा.
उद्योगपतियों से होगी वन टू वन चर्चा
कार्यक्रम में फार्मास्युटिकल क्षेत्र को लेकर राउंडटेबल मीटिंग भी होगी। इसमें मध्य प्रदेश के फार्मा और हेल्थकेयर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी. उज्जैन के मेडिकल डिवाइसेज पार्क को लेकर भी प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया जाएगा. इसको लेकर उद्योगपतियों से सुझाव भी लिए जाएंगे, ताकि प्रदेश में निवेश के लिए नीतियों और सुविधाओं को और भी अनुकूल बनाया जा सके.
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जीआईएस 2027 की तैयारियों में जुटी सरकार
राजधानी भोपाल में जनवरी 2027 में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है. इसके लिए देश-विदेश के प्रमुख उद्योग समूहों से सीधा संपर्क बढ़ाया गया है. रीजनल इंडस्टीज कॉन्क्लेव के बाद अब देश के प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में पहुंचकर उद्योगपतियों से चर्चा की जा रही है.