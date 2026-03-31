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बाबा विश्वनाथ और महाकाल धाम के बीच एमओयू, श्रद्धालुओं को ऐसे लाभ दिलाने की तैयारी

वाराणसी में मोहन यादव की मौजूदगी में एमपी यूपी कोलैबरेशन कॉन्फ्रेंस में बाबा विश्वनाथ और महाकाल धाम के बीच एमओयू, सिंहस्थ-2028 के लिए नया रोडमैप.

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बाबा विश्वनाथ और महाकाल धाम के बीच एमओयू, (Source: Mohan Yadav X handle)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आध्यात्मिक पर्यटन के साथ दोनों राज्यों के लघु उद्योगों की साझेदारी के साथ नई शुरुआत होने जा रही है. इसके साथ भारत में धार्मिक यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की यात्रा को और सुगम किए जाने का प्रयास है. वाराणसी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बाबा विश्वनाथ और बाबा महाकाल के धामों के बीच व्यवस्थाओं की मजबूती और सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान के लिए एमओयू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी की विरासत रही है, उसी तरह मध्य प्रदेश में चंदेरी, महेश्वरी साड़ी सहित लघु उद्योगों पर काम हो रहा है.

यूपी से एमपी तक संस्कृति और आध्यात्म का साझा आंगन

वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विरासत को सहेजने के साथ विकास की एक नई साझदारी शुरू हुई है. यह समन्वय न केवल दोनों राज्यों के संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, बल्कि जन-कल्याण के नए मार्ग भी प्रशस्त करेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने वाराणसी प्रवास का शुभारंभ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और पूजन के साथ किया. उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में पूर्ण विधि-विधान से पूजन कर मध्य प्रदेश की जनता की खुशहाली और निरंतर प्रगति की मंगलकामना की. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पावन गंगा घाट पहुंचकर पतित पावनी मां गंगा के दर्शन किए. उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मां गंगा का पूजन किया और अंजलि में जल लेकर मां गंगा को अर्पण किया. दर्शन और पूजन के उपरांत उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के धाम में आकर जो आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, वह अद्भुत है.

काशी-महाकाल के बीच एमओयू , सिंहस्थ-2028 के लिए नया रोडमैप

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को वाराणसी प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का विस्तृत अध्ययन भ्रमण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ और बाबा महाकाल के धामों के बीच व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य दर्शनार्थियों को सुगम और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से साथ बैठक की. बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉरिडोर में तीर्थयात्री प्रबंधन, क्राउड कंट्रोल (भीड़ प्रबंधन), दर्शन व्यवस्था और मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम का बारीकी से अवलोकन किया. उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ और काशी कॉरिडोर के प्रबंधन से सीख लेकर हम उज्जैन में श्रद्धालुओं के लिए दूरगामी योजनाएं तैयार कर रहे हैं. श्रद्धालुओं को दर्शन की उच्चतम और सुगम व्यवस्था देना हमारा लक्ष्य है. प्रेजेंटेशन के माध्यम से तीर्थस्थल प्रबंधन की एसओपी (SOP) को समझा किया गया. इसमें रियल टाइम सीसीटीवी मॉनिटरिंग, जोन-बेस्ड क्राउड कंट्रोल, सुरक्षा प्रोटोकॉल और स्वच्छता प्रबंधन के आधुनिक तौर-तरीकों पर चर्चा की गई.

Varanasi Kashi Vishwanath Temple
बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते मुख्यमंत्री मोहन यादव (Source: Mohan Yadav X handle)

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वाराणसी में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन

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काशी विशवनाथ धाम में डॉ. मोहन यादव (Source: Mohan Yadav X handle)

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्यायप्रियता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आगामी 3 से 5 अप्रैल तक वाराणसी में महानाट्य का मंचन किया जा रहा है. सम्राट विक्रमादित्य शोध संस्थान के माध्यम से आयोजित होने वाले इस महानाट्य में सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेंगे, जिसमें हाथी, घोड़े और ऊंटों के साथ प्राचीन विधाओं का जीवंत प्रदर्शन होगा.

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