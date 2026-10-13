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ओबीसी आरक्षण पर कानूनी विकल्प तलाशने दिल्ली में मोहन यादव, विधानसभा के विशेष सत्र की मांग

ओबीसी आरक्षण पर कानूनी विकल्प तलाश रही सरकार ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीते आठ साल के लंबे इंतजार के बाद आये फैसले पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. एक तरफ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से कानूनी कार्यवाही की आगे की रणनीति पर चर्चा की है. इधर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है.

दिल्ली में मोहन यादव की सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात