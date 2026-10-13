ओबीसी आरक्षण पर कानूनी विकल्प तलाशने दिल्ली में मोहन यादव, विधानसभा के विशेष सत्र की मांग
दिल्ली में मोहन यादव की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात, कांग्रेस बोली ओबीसी आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाए सरकार. रिपोर्ट शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 4:21 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीते आठ साल के लंबे इंतजार के बाद आये फैसले पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. एक तरफ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से कानूनी कार्यवाही की आगे की रणनीति पर चर्चा की है. इधर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है.
दिल्ली में मोहन यादव की सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात
ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली पहुंचकर भारत के सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से मुलाकात की. सीएम मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े विधिक पहलुओं और आगामी कानूनी कार्यवाही की रणनीति पर इस मुलाकात में विस्तार से चर्चा की है.
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि "ओबीसी आरक्षण पर डॉ. मोहन यादव सरकार गंभीर है, पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर वैधानिक विकल्प पर काम जारी है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं. उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सभी वैधानिक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, ताकि संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पिछड़े वर्ग को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा सके. भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दृढ़ संकल्प है कि पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हर संभव वैधानिक प्रयास किया जाएं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार इस विषय पर गंभीरता से आगे बढ़ रही है."
आज नई दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी एवं प्रदेश के महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी के साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़े विधिक पहलुओं और आगामी कानूनी कार्यवाही की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। https://t.co/YVXHK3oF8m— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 13, 2026
ओबीसी आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाए सरकार
उधर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है. उमंग सिंघार का कहना है कि "एक तरफ मोहन यादव दिल्ली जा रहे हैं सॉलिसिटर जनरल से बात करके ओबीसी आरक्षण के आदेश के खिलाफ स्टे के लिए चर्चा कर रहे हैं. लेकिन उनके पास तो विधानसभा का विकल्प मौजूद है. वे विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं. सर्वदलीय बैठक हो चुकी है. ओबीसी को लेकर मोहन सरकार बार बार गेंद कोर्ट के पाले में डालना चाहती है. अगर आपकी नीयत साफ है. आपकी पार्टी की नीयत साफ है तो तत्काल विशेष सत्र विधानसभा का बुलाएं और ओबीसी आरक्षण की राह को स्पष्ट करें."
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आठ साल के इंतजार के बाद फैसला, 14 प्रतिशत आरक्षण ही लागू रहेगा
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आठ साल से इंतजार किया जा रहा था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा प्रदेश में कोई ऐसी असाधारण स्थिति नहीं है कि जिसके लिए ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 14 से 27 किया जाए. जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विवेक सराफ की बेंच ने ये फैसला सुनाया. कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद से फिलहाल अब मध्य प्रदेश में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण ही लागू है.