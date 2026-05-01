ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में क्रूज पर लगी रोक, बरगी हादसे की जांच करेगी हाईलेवल कमेटी, मोहन यादव का ऐलान

मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे जलबपुर, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, हाईलेवल जांच के दिए आदेश, पीड़ितों ने बताया कैसा था मंजर.

MOHAN YADAV MEET VICTIM FAMILY
क्रूज हादसे के पीड़ितों से मिले मोहन यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:05 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के बाद मृतकों के परिजनों के घर उन्हे ढांढस बंधाने पहुंचे. वे घटनास्थल भी गए. मोहन यादव ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि दोषी जो भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा. इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश वे पहले ही दे चुके हैं. दुर्घटना में रेक्स्यू टीम के जिन सदस्यों ने लोगों को पानी से बाहर निकाला, उन्हें 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा. फिलहाल पूरे प्रदेश में क्रूज पर रोक लगा दी गई है. भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एसओपी बनाई जाएगी. हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है.

जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री, कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जबलपुर पहुंचे. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि "जांच के आदेश हमने दे दिए हैं. हादसे की वजह क्या है, उसकी विस्तृत जानकारी जांच रिपोर्ट के बाद ही मिल सकेगी. सीएम मोहन ने कहा कि बरगी बांध में हुई दुर्घटना चक्रवात की वजह से घटी है. हमने घटना होने के साथ ही अपने पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, एसीएस संजय दुबे के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर भेजा. राहत-बचाव के लिए एनडीआरएफ-एसडीआरएफ को लगाया.

बरगी हादसे की जांच करेगी हाईलेवल कमेटी (ETV Bharat)

हादसे की जांच के लिए हाईलेवल कमेटी गठित

हादसे की जांच के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कमेटी गठित कर दी है. उन्होंने कहा कि हम इस घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहे हैं. समिति में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक, सचिव मध्य प्रदेश शासन, जबलपुर संभाग के आयुक्त होंगे. यह समिति तीन बिंदुओं पर जांच करेगी. इन बिंदुओं में पहला बिंदु दुर्घटना के कारणों की शुरुआत से जांच करना. दूसरा बिंदु परिस्थितियां का अवलोकन.

तीसरा बिंदु दुर्घटना के वक्त प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं हुआ, ये भी देखना है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स सहित सभी तरह की गतिविधियों के लिए एसओपी तैयार करेगी. ताकि, भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो."

Jabalpur Bargi Dam Cruise Accident
पीड़ितों से मिले सीएम मोहन (ETV Bharat)

जबलपुर में मृतकों के परिजनों से मिले मोहन

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जबलपुर पहुंचने के साथ उन परिवारों के बीच पहुंचे, जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खो दिया है. यहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ है. कोई भी परिवार खुद को अकेला न समझे. इस दौरान उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी उनके साथ थे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा दुर्घटना में रियाज हुसैन तो चार-पांच घंटे क्रूज में फंसे रहे. मैं उनसे और पीड़ित परिवारों से मिलकर आया हूं. रियाज ने बताया कि मैं मानकर चल रहा था कि मैं नहीं बचूंगा. सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख आर्थिक सहायता की घोषणा की है.

MP CM high level investigation
हादसे में बचने वाले रियाज से मिले मोहन यादव (ETV Bharat)

वहीं हादसे के पीड़ितों ने भी अपना दर्द बयां किया. जबलपुर के ही हनुमान ताल के रहने वाले मनोज सेन अस्पताल में भर्ती अपने तीन बच्चों को ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उनकी मां साथ क्यों नहीं आई. अंकिता, तनिश्का और तनिश्क अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी मां ज्योति इसी क्रूज हादसे में अपनी जान गंवा चुकी है. इन बच्चों के पिता मनोज सेन बताते हैं, "मेरा परिवार भी क्रूज की सैर को गया था. मौसम खराब होने की वजह से दुर्घटना हुई, लेकिन इंतजाम भी नहीं था.

लापरवाही की तरफ इशारा करते हुए वे कहते हैं, लाइफ जैकेट पहले क्यों नहीं पहनाया, जब क्रूज डूबने लगा, तब लाइफ जैकेट दी गई. क्रूज भी इस हालत में थी कि 2 मिनट में पलट गया. किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. मनोज खुद भी उस वक्त क्रूज में मौजूद थे. मनोज बताते हैं कि सबको बोला जा रहा था, नीचे चलिए. जो नीचे गए, वही डूबे हैं. जो ऊपर थे, वो जिंदा बच गए."

तमिलनाडू से घूमने आए थे, अब भी कामराज का पता नहीं

ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन के संगठन मंत्री अरनब दास गुप्ता और उनकी टीम अपने साथी को ढूंढ रही है. तमिलनाडू का रहने वाला उनका साथी कामराज भी इस क्रूज में सवार था. वे बताते हैं, कल जो घटना हुई, हादसे के तुरंत बाद ही सूचना मिल गई थी. हमारा साथी कर्मचारी कामराज तमिलनाडू त्रिची का था. कामराज परिवार के लोग त्रिची से आए थे. 9 सदस्य आए थे, जिसमें से सास, ससुर को छोड़कर 7 सदस्य क्रूज की सवारी के लिए गए थे.

इस हादसे में कामराज का बड़ा पुत्र और भतीजी सही सलामत है, लेकिन कामराज की पत्नी और भाभी का शव गुरुवार को ही बरामद कर लिया था. कामराज उनके छोटे पुत्र और भतीजा अब भी लापता हैं.

TAGGED:

MOHAN YADAV JABALPUR VISIT
JABALPUR BARGI DAM CRUISE ACCIDENT
MP CM HIGH LEVEL INVESTIGATION
JABALPUR BARGI DAM CRUISE NEWS
MOHAN YADAV MEET VICTIM FAMILY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.