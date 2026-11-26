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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छोड़ा इंदौर का प्रभार, चैतन्य कश्यप बने नए प्रभारी मंत्री

मुख्यमंत्री ने छोड़ा इंदौर का प्रभार ( Etv Bharat )

इंदौर : मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और सबसे बड़े शहर इंदौर का प्रभारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छोड़ दिया है. अब इंदौर के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप होंगे, जो मोहन सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री भी हैं. राज्य शासन ने प्रभारी मंत्री बदलने के आदेश भी जारी कर दिए हैंं.

मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा था इंदौर का प्रभार दरअसल, मोहन सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री ने उज्जैन के साथ इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा हुआ था. इस बीच कई बार ऐसे मामले सामने आए जब विपक्ष ने और सरकार में शामिल कुछ प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रभार में इंदौर की उपेक्षा होने के आरोप लगाए थे. इसके बावजूद कई कार्य ऐसे थे जिन पर मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी नहीं हो पा रही थी. वहीं, विकास की दृष्टि से उज्जैन की तुलना में इंदौर लगातार पिछढ़ रहा था, यही वजह रही की इंदौर के पड़ोसी जिले रतलाम के व्यवसायी चैतन्य कश्यप को यह जिम्मेदारी दी गई है.