मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छोड़ा इंदौर का प्रभार, चैतन्य कश्यप बने नए प्रभारी मंत्री
मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा था इंदौर का प्रभार, कई समस्याओं और कार्यों पर नहीं रख पा रहे थे निगरानी, चैतन्य कश्यप के प्रभारी मंत्री बनने का मिलेगा फायदा. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 6:45 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 6:55 AM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और सबसे बड़े शहर इंदौर का प्रभारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छोड़ दिया है. अब इंदौर के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप होंगे, जो मोहन सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री भी हैं. राज्य शासन ने प्रभारी मंत्री बदलने के आदेश भी जारी कर दिए हैंं.
मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा था इंदौर का प्रभार
दरअसल, मोहन सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री ने उज्जैन के साथ इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा हुआ था. इस बीच कई बार ऐसे मामले सामने आए जब विपक्ष ने और सरकार में शामिल कुछ प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रभार में इंदौर की उपेक्षा होने के आरोप लगाए थे. इसके बावजूद कई कार्य ऐसे थे जिन पर मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी नहीं हो पा रही थी. वहीं, विकास की दृष्टि से उज्जैन की तुलना में इंदौर लगातार पिछढ़ रहा था, यही वजह रही की इंदौर के पड़ोसी जिले रतलाम के व्यवसायी चैतन्य कश्यप को यह जिम्मेदारी दी गई है.
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कई समस्याओं से जूझ रहा इंदौर शहर
दरअसल, बीते कुछ सालों से इंदौर बुनियादी समस्याओं जैसे ट्रैफिक, जाम जल संकट और शहरी प्रबंधन जैसे तमाम मामलों में देरी और लापरवाही के कारण समस्याओं का सामना कर रहा था. मुख्यमंत्री पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होने के कारण व इंदौर के कार्यों की निगरानी नहीं कर पा रहे ते. ऐसे में इंदौर जैसे बड़े आर्थिक केंद्र की दैनिक निगरानी का काम किसी समर्पित कैबिनेट मंत्री को सौंपने की जरूरत थी, जिससे तेजी से निर्णय लेने और स्थानीय परियोजनाओं की बेहतर निगरानी की जा सके. इस फैसले को इसी दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है.
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चैतन्य कश्यप के प्रभारी मंत्री बनने का मिलेगा फायदा
समर्पित प्रभारी मंत्री मिलने के साथ एक उद्योगपति के रूप में चैतन्य कश्यप की पृष्ठभूमि और मालवा क्षेत्र (विशेषकर पड़ोसी जिले रतलाम) में उनके अनुभव का भी इंदौर को फायदा मिलेगा. इंदौर के व्यापारिक और औद्योगिक परिवेश के लिए उनका अनुभव काम आएगा, क्योंकि पूर्णकालिक प्रभारी मंत्री होने की वजह से वे जिले की योजना बैठकों में नियमित रूप से भी शामिल हो सकेंगे और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ सीधा समन्वय कर विकास कार्यों में तेजी लाने का भी प्रयास करेंगे.