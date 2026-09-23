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मध्य प्रदेश में बसों का सफर होगा सुहाना, जीपीएस लाइव ट्रैकिंग और पैनिक बटन की भी सुविधा

भोपाल: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत इंटरसिटी और इंट्रासिटी बस सेवा शुरू होने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 25 सितंबर को बीएचईएल दशहरा मैदान भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस सेवा का शुभारंभ करेंगे. इन बसों के ड्राइवरों को टेक्नीक की ट्रेनिंग दी जा रही है. पैनिक बटन वाली इन बसों की जीपीएस के जरिए लाइव ट्रैकिंग भी की जा सकेगी.

ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों की एडवांस ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत शुरू होने वाली इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के संचालन को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है. इसके अंतर्गत सड़कों पर दौड़ने वाली बसों का स्टेयरिंग एडवांस तकनीक से प्रशिक्षित ड्राइवरों के हाथों में होगा. इसके लिए बस चालकों को इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों की तकनीक, संचालन और सुरक्षा मानकों से परिचित कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जल्द होंगे तैयार

प्रदेश में वाहन चालकों को आधुनिक बसों की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए इंदौर और छिंदवाड़ा में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसके साथ ही प्रदेश में 5 रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी जल्द तैयार हो जाएंगे. ये सेंटर भोपाल, बैतूल, छतरपुर, उज्जैन और ग्वालियर में स्थापित किए जा रहे हैं. इसके अलावा जिला स्तर पर 22 ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर भी जल्द तैयार किए जाएंगे. इन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से वाहन चालकों को आधुनिक तकनीक, सुरक्षा मानकों तथा इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों के संचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा.