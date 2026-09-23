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मध्य प्रदेश में बसों का सफर होगा सुहाना, जीपीएस लाइव ट्रैकिंग और पैनिक बटन की भी सुविधा

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ 25 सितंबर को, हर साल बढ़ेगी बसों की संख्या, 2031 तक 15 हजार बसों का टारगेट. रिपोर्ट शिफाली पांडे.

MUKHYAMANTRI SUGAM PARIVAHAN SEVA
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ 25 सितंबर को (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 10:42 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 10:48 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत इंटरसिटी और इंट्रासिटी बस सेवा शुरू होने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 25 सितंबर को बीएचईएल दशहरा मैदान भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस सेवा का शुभारंभ करेंगे. इन बसों के ड्राइवरों को टेक्नीक की ट्रेनिंग दी जा रही है. पैनिक बटन वाली इन बसों की जीपीएस के जरिए लाइव ट्रैकिंग भी की जा सकेगी.

ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों की एडवांस ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत शुरू होने वाली इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के संचालन को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है. इसके अंतर्गत सड़कों पर दौड़ने वाली बसों का स्टेयरिंग एडवांस तकनीक से प्रशिक्षित ड्राइवरों के हाथों में होगा. इसके लिए बस चालकों को इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों की तकनीक, संचालन और सुरक्षा मानकों से परिचित कराने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जल्द होंगे तैयार

प्रदेश में वाहन चालकों को आधुनिक बसों की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए इंदौर और छिंदवाड़ा में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसके साथ ही प्रदेश में 5 रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी जल्द तैयार हो जाएंगे. ये सेंटर भोपाल, बैतूल, छतरपुर, उज्जैन और ग्वालियर में स्थापित किए जा रहे हैं. इसके अलावा जिला स्तर पर 22 ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर भी जल्द तैयार किए जाएंगे. इन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से वाहन चालकों को आधुनिक तकनीक, सुरक्षा मानकों तथा इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों के संचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा.

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पैनिक बटन और जीपीएस से बसों की लाइव ट्रैकिंग

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में यात्रियों की सुरक्षा और बसों की निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा. बसों में पैनिक बटन और जीपीएस की सुविधा रहेगी. जीपीएस के माध्यम से बसों की लाइव लोकेशन की निगरानी की जा सकेगी. पैनिक बटन आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम करेगा.

हर साल बढ़ेगी बसों की संख्या, 2031 तक 15 हजार बसों का टारगेट

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार करते हुए बसों की संख्या 15 हजार तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा चरणबद्ध कार्य योजना भी तैयार की गई है. इसके अनुसार प्रतिवर्ष 2500 से तीन हजार नई बसें जोड़ी जाएंगी. सार्वजनिक परिवहन के दायरे का विस्तार होने के साथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रियों के लिए आवागमन के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे.

Last Updated : September 23, 2026 at 10:48 PM IST

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