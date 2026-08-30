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चित्रकूट में 700 लोगों का रेसक्यू, देर रात रीवा पहुंचे मोहन यादव, बुलाई आपात बैठक

मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, सतना-रीवा में बारिश से जल भराव पर कलेक्टर को दिए विशेष निर्देश.

Chitrakoot Flood Situation
देर रात रीवा पहुंचे मोहन यादव, बुलाई आपात बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 7:17 AM IST

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Updated : August 30, 2026 at 9:11 AM IST

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रीवा/सतना: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार की देर रात अचानक दिल्ली से रीवा पहुंचे. रीवा के राजनिवास में मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई और चित्रकूट में बाढ़ से बिगड़े हालातों के साथ-साथ रीवा और सतना में बारिश से हुए जलभराव को लेकर समीक्षा की. बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर शिलेन्द्र सिंह, आइजी गौरव सिंह राजपूत, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, नगर निगम कमिश्नर अक्षत जैन शामिल हुए. जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सतना कलेक्टर से चर्चा करते हुए चित्रकूट में बने बाढ़ जैसे हालातों के बारे में विस्तृत चर्चा की. वहीं, रीवा शहर में एक फिर जलभराव की स्थिति निर्मित होने के चलते मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.

चित्रकूट में 700 लोगों का रेसक्यू: मोहन यादव

रीवा में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि " सुबह बालाघाट से दिल्ली गया वहां से मैं रीवा आया हूं. जानकारी मिली थी की सतना जिले के सिमरावाल और मन्दाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ-साथ सतना और चित्रकूट में बारिश के कारण बाढ़ जैसे गंभीर हालात बने हैं. राहत और बचाव कार्य के लिए सभी प्रकार की रेसक्यू टीमे तैनात की गई. जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से अपना काम करते हुए तकरीबन 700 लोगों का रेसक्यू किया है. 2 लोगो को हैलीकॉप्टर से और कुछ लोगों को नाव से बचाया गया है.

चित्रकूट में 700 लोगों का रेसक्यू (ETV Bharat)

चित्रकूट में 10 स्थानों पर बनाएं गए है आश्रय स्थल

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि "चित्रकूट के 10 स्थानों पर बनाए गए आश्रय स्थलों में प्रभावित लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जहां पर उन्हें ठहराया गया है. 6000 से ज्यादा फूड पैकेट वितरित किए गए. अभी किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी रेसक्यू अभियान चलाया जा रहा है. बचाव और राहत के कार्य में हमारी सरकार जुटी हुई है. लेकिन अभी भारी बारिश की चेतावनी के चलते पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर रहने वाला है. उम्मीद करता हूं की सब कुछ ठीक होगा और हमारी सरकार के माध्यम से जितना भी बेहतर कार्य किया जा सकता है वो सब करने का प्रयास किया जाएगा."

रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सतना कलेक्टर को निर्देश दिए की सभी बाढ़ प्रभावित लोगों एवं चित्रकूट में रुके हुए श्रद्धालुओं के अलावा रहवासियों के भोजन वस्त्र एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. रात में राजनिवास में विश्राम के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार की सुबह चित्रकूट के लिए रवाना होंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे.

वहीं, चित्रकूट में बाढ़ की स्थिति पर सतना जिला कलेक्टर सतीश कुमार एस ने बताया कि "अभी चित्रकूट में स्थिति नियंत्रण में है, जिसकी निगरानी लगातार की जा रही है. अभी तक 130 मीटर बारिश का हाई लेवल था जो कि शनिवार दोपहर तक 146 मीटर तक पहुंचा है. वहां पर ज्यादा से ज्यादा घरों पर पानी घुसा है. ज्यादातर लोग अपने छत पर थे. एसडीआरएफ एवं एनडीईआरफ की दो टीम चित्रकूट में एक्टिव थी, क्योंकि वहां पानी बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से टीम वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी. अभी तक पूरे जिले में करीब करीब 700 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है. चारों तरफ से लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था. इसकी वजह से हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है.

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे कराकर आरबीसी 6/4 के तहत प्रभावित लोगों को राहत राशि भी प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि "बारिश से कोई जनहानि एवं पशु हानि नहीं हुई है. जिन जिलों में बारिश का कम असर है वहां से बचाव के उपकरण बाढ़ प्रभावित जिलों में उपयोग में लाए जाएंगे. SDERF और NDRF की टीमें मुस्तैदी से बचाव कार्य कर रही हैं." मुख्यमंत्री ने अधिकारियो को निर्देश दिए की चित्रकूट में आने वाले श्रद्धालु एवं प्रभावित रहवासियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्हें भोजन पैकेट दिया जाए. सद गुरू आश्रम में जो श्रद्धालु रुके हुए हैं उनका नंबर लेकर उनके परिजनों से संपर्क कर श्रद्धालुओं की बातचीत कराई जाए.

Mohan yadav late night reached Rewa
देर रात रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाढ़ जैसे हालात पर की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

रीवा-सतना और सतना-चित्रकूट मार्ग के सबंध में मुख्यमंत्री ने ली जानकारी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए सतना कलेक्टर ने अवगत कराया की 6 गांवों में रेस्क्यू किया गया है. शानिवार रात को बारिश नहीं हुई तो स्थिति ठीक हो जाएगी. सात लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. उन्होंने बताया कि नया गांव डैम डैमेज हुआ है, इससे हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने रीवा सतना के कलेक्टर से रीवा सतना एवं सतना चित्रकूट मार्ग के संबंध में भी जानकारी ली. इस दौरान कलेक्टर रीवा ने बताया कि रीवा में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. बाढ़ प्रभावितों के प्रकरण बनाए गए हैं. जो पशु हानि हुई है उसकी सहायता राशि दी जाएगी.

Last Updated : August 30, 2026 at 9:11 AM IST

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