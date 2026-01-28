गरीबों-वंचितों के सच्चे सेवक थे अजित पवार, मोहन यादव सहित नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित 5 लोगों का प्लेन क्रैश हादसे में निधन, मध्य प्रदेश के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 1:06 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 1:11 PM IST
भोपाल: बुधवार को एक बड़ी घटना के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है. महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन क्रैश हुआ. इस विमान हादसे में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है. मुंबई से बारामती जाते हुए प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया. खेतों में क्रैश होते ही पूरा विमान बुरी तरह जल गया. बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम बारामती में एक चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे. इस हादसे पर मध्य प्रदेश के नेताओं ने गहरा दुख जाताया है.
मोहन यादव ने बताया- जमीन से जुड़ा नेता
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने X हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, ''महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की सेवा में सदैव समर्पित रहे. महाराष्ट्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहा, वे जमीन से जुड़े नेता थे. उनके असामयिक निधन पर मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं. बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह कष्ट सहने की शक्ति दें। ॐ शांति!''
महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की सेवा में सदैव समर्पित रहे। महाराष्ट्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहा। वे जमीन से जुड़े नेता थे। उनके असामयिक निधन पर मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 28, 2026
बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि…
पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति: सिंधिया
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अजित पवार के निधन पर दुख जाहिर किया है, उन्होंने लिखा, ''महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और असहनीय है. यह पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है. इस शोक की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ॐ शांति.''
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और असहनीय है। यह पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है।— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) January 28, 2026
इस शोक की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
ॐ शांति 🙏
जनता के सच्चे सेवक थे पवार: कमलनाथ
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, ''महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है. अजीत पवार के निधन से भारत की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है. उन्होंने अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र के लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार जनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें.''
महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ।— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) January 28, 2026
श्री अजीत पवार के निधन से भारत की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र के लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया।
ईश्वर उनकी… pic.twitter.com/SUnRM3rnuT
वहीं, जीतू पटवारी ने दुख जाहिर करते हुए कहा, ''महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की खबर अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार और समर्थकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति.'' पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, ''प्लेन क्रैश में अजीत दादा की दुखद मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. सुनेत्रा जी और उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं. भगवान उन्हें इस कभी न भरने वाले नुकसान को सहने की ताकत दे, ओम शांति.''
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार के निधन की खबर अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक है।— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) January 28, 2026
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार और समर्थकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।
ॐ शांति 🙏🏻 pic.twitter.com/w2nUzHgECb
- लाइव बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत 5 लोगों का निधन, PM मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने जताया दुख
- जबलपुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा, 1 मजदूर की मौत, कई घायल
- ग्वालियर में दर्दनाक हादसा, उत्तर प्रदेश से परीक्षा देने आ रही युवती की माता-पिता समेत मौत
पवार का निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति
भाजपा के प्रदेश अध्यत्र हेमंत खंडलेवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है. अजित जी का सम्पूर्ण जीवन जनसेवा हेतु समर्पित रहा. उनका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें एवं शोकाकुल परिवार को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति दें। ॐ शांति:.''
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दुख जताते हुए कहा, ''महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश में दुखद निधन का समाचार दुर्भाग्यपूर्ण है. ईश्वर दिवगंत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिवार को गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, ॐ शांति.''
#WATCH | Indore | On the demise of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar in a plane crash, Former Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan says," ..i don't think he ever spoke ill of anyone. he made a lot of effort. he tried to maintain harmony even within his party... he had wisdom. such a… pic.twitter.com/U0HZAUsVfy— ANI (@ANI) January 28, 2026
सबको साथ लेकर चलते थे अजित पवार: सुवित्रा महाजन
महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा कहा हो. उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी तालमेल बनाए रखने की कोशिश की, उनमें समझदारी थी. ऐसा इंसान पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है. मैं उन्हें बहुत करीब से नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उनकी पर्सनैलिटी और उनके काम करने का तरीका देखा है, और वह एक अच्छे इंसान थे. वह जानते थे कि सबको एक साथ कैसे रखना है. ऐसे इंसान का जाना बहुत दुखद है."