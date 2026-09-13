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मास्टर प्लान को लेकर मोहन यादव का एक्शन, अधिकारियों को निर्देश, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में मास्टर प्लान को लेकर आमने-सामने बीजेपी और कांग्रेस, सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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मास्टर प्लान को लेकर सीएम मोहन का एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 3:10 PM IST

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Updated : September 13, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल और इंदौर में मास्टर प्लान की वजह से पैदा हो रही परेशानियों को देखते हुए अब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मास्टर प्लान को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन अकादमी में आयोजित मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल सहित जिस भी शहर में मास्टर प्लान नहीं आया है, वहां विभागीय स्तर पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए. कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, विधायक भगवान दास सबनानी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री बोले कांग्रेस ले रही झूठा श्रेय

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि "व्यापारियों को हो रही परेशानी का मामला सरकार के संज्ञान में है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लाया जाए और आगे बढ़ाया जाए. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं से अपील की है कि यह संवदेनशील मामला है और ऐसे मामले पर कांग्रेस को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए. सीएम ने मास्टर प्लान को लेकर कहा कि कांग्रेस के समय भी सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने उस मामले में कुछ नहीं किया. अब जब इसको लेकर कार्रवाई होने वाली है, इसलिए झूठा श्रेय लेने से बात नहीं बनेगी. उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और उनकी नजर में पूरा मामला है.

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सीएम ने अधिकारियों को निर्देश (ETV Bharat)

महिलाओं के अधिकार के लिए सरकार कर रही काम

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश में महिलाओं के सम्मान और अधिकार की बराबरी की दिशा में लगातार काम कर रही है. लाड़ली बहना योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक मजबूत किया जा रहा है. अभी तक इस योजना के माध्यम से 65 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि लाड़ली बहनों के खातों में डाली जा चुकी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में जो कहा जाता है, उसे जमीन पर भी उतारा जाता है.

मानवता की भावना के साथ लोगों के समान अधिकार के आधार पर काम करना ही मानव अधिकार की भावना है. सीएम ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों का जिक्र करते हुए कहा कि समाज में कई तरह की चुनौतियां हैं और ऐसे मामलों में मानव अधिकारों के नजरिए से कार्रवाई करना जरूरी है."

मुख्यमंत्री बोले लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

मुख्यमंत्री ने सागर में हुई जहरीली शराब से मौत के मामले में कहा कि इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है. एक और अपराधी का हॉफ एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार किया गया है. प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. सीएम मोहन ने कहा कि मानव अधिकारों के हनन के मामलों में भी बिना किसी पक्षपात के संवैधानिक दायित्व को पूरा किया जाए. आयोग को अपनी संवेदना और गरिमा को बनाए रखते हुए काम करना चाहिए. मानवता की भावना के साथ सभी वर्गों को समान अधिकार देना आवश्यक है."

Last Updated : September 13, 2026 at 3:26 PM IST

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