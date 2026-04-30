ETV Bharat / state

खरगौन मंडी में सर्प्राइज देने आए सीएम मोहन यादव, खुशखबरी सुन किसान झूम उठे

खरगौन के खरीदी केन्द्र में अचानक पहुंचे मोहन यादव ( ETV Bharat )