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खरगौन मंडी में सर्प्राइज देने आए सीएम मोहन यादव, खुशखबरी सुन किसान झूम उठे

मुख्यमंत्री मोहन यादव अचानक पहुंचे खरगौन के खरीदी केंद्र, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, किसानों से समस्याओं और सुविधाओं के बारे में जाना.

MOHAN YADAV KHARGONE VISIT
खरगौन के खरीदी केन्द्र में अचानक पहुंचे मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 12:52 PM IST

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Updated : April 30, 2026 at 1:17 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश के किसानों की नाराजगी को समय रहते संभालने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव खुद मैदान में उतर गए हैं. अचानक खरगौन के कतरगांव में बनाए गए खरीदी केन्द्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने वहां के इंतजामों का जायजा लिया. उन्होंने यहां किसानों के साथ चाय पी, उनकी समस्याएं सुनी और केन्द्र में जरुरी दिशा निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि खरगौन प्रवास के दौरान कतरगांव में गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया. यहां स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की अन्य व्यवस्था और किसानों को ओटीपी के माध्यम से किए जा रहे भुगतान की जानकारी प्राप्त की. किसानों से चर्चा कर फीडबैक भी लिया.

उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

खरगौन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ट्वीट कर कहा कि "उपार्जन के लिए आ रहे किसानों के लिए पानी, छांव आदि सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए. प्रत्येक अन्नदाता को सम्मान, सुविधा एवं उपज का उचित मूल्य दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सरकार ने ये बंदोबस्त किए हैं कि अब किसान जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर उपज विक्रय कर सकते हैं."

खरीदी केन्द्र में अचानक पहुंचे मोहन यादव (ETV Bharat)

जानिए किसानों के लिए सरकार ने क्या सुविधाएं बढ़ाईं

उपार्जन केन्द्रों में तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है.

चमक विहीन गेहूं की सीमा भी 50 प्रतिशत कर दी है.

सूकड़े दाने की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक की गई है.

क्षतिग्रत दानों की सीमा बढ़ाकर 6 प्रतिशत तक की गई है.

किसानों के उपज की तौल समय पर हो सके, इसके लिए बारदाने, तौल कांटे, हम्माल तुलावटी, सिलाई मशीन, कम्पूयटर समेत सारे इंतजाम केन्द्र पर कराए जा रहे हैं.

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खरीदी केंद्र में व्यवस्थाओं को देखते सीएम (ETV Bharat)

60 लाख मीट्रिक टन गेंहू के स्लॉट बुक

अभी तक प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 9.83 लाख किसानों द्वारा 60.84 लाख मीट्रिक टन गेहूं के विक्रय के लिए स्लॉट बुक किए जा चुके हैं. प्रदेश में अभी तक 5 लाख 8 हजार 657 किसानों से 22 लाख 70 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है. पिछले साल समर्थन मूल्य पर 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था. इस साल युद्ध की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों के हित में सरकार द्वारा 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है.

Last Updated : April 30, 2026 at 1:17 PM IST

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