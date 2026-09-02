मध्य प्रदेश में एक और लोक बनाने जा रहे मोहन यादव, 7500 मंदिरों में होगा जनमाष्टमी पर जश्न
मध्य प्रदेश में बनेगा परशुराम श्रीकृष्ण लोक, जनमाष्टमी पर इंदौर के प्रसिद्ध जानापाव में डॉ. मोहन यादव करेंगे भूमिपूजन. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 5:42 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में अब एक और लोक बनने जा रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जनमाष्टमी पर इंदौर के प्रसिद्ध जानापाव में परशुराम श्रीकृष्ण लोक का भूमिपूजन करेंगे. प्रदेश के संस्कृति राज्यमंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी के मुताबिक "इस साल जनमाष्टमी का आयोजन प्रदेश के 7 हजार 500 से ज्यादा श्री कृष्ण मंदिरों में विशेष रूप से किया जाएगा. प्रदेश के सभी 55 जिलों में 111 स्थानों पर इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. मुख्यमंत्री निवास पर 101 बच्चे राधा-कृष्ण की वेशभूषा में पहुंचेंगे." उधर, मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृष्ण पथ बनाने के लिए सरकार योजना बना रही है.
111 स्थानों पर होंगे विशेष कार्यक्रम
पत्रकारों से रू-ब-रू हुए संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि श्री कृष्ण जनमाष्टमी का पर्व प्रदेश में धूम-धाम से मनाया जाएगा. इसके लिए 11 स्थानों को खासतौर से चयनित किया गया है, जिनका संबंध द्वापर युग और भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंगों से जुड़ा हुआ है. इसके तहत उज्जैन के सांदीपनि आश्रम, नारायणा धाम, धार के अमझेरा, महू के जानापाव, रायसेन के जामगढ़ जैसे कई स्थानों को इसमें सम्मिलित किया गया है. इन स्थानों पर विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे:
- उज्जैन के नारायणा धाम में 2 से 6 सितंबर तक शाम 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसमें सांदीपनि आश्रम से जुड़े प्रसंगों पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी. इसके अलावा भजन संध्या, रासलीला, बाल लीला, गीता उपदेश पर केन्द्रित नाटिका आदि कार्यक्रम होंगे.
- उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में 2 से 4 सितंबर तक शाम 4 बजे भजन गायन, नृत्य नाटिका आदि कार्यक्रम होंगे.
- उज्जैन के महिदपुर में 2 से 4 सिंतबर के बीच शाम 7 बजे राधा-कृष्ण प्रेम पर नृत्य नाटिका, भक्ति गायन, बुंदली गायन, जानकी बैंड जबलपुर द्वारा भक्ति गायन प्रस्तुत किया जाएगा.
- इसी तरह धार के अमझेरा में 3 और 4 सितंबर को शाम 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे.
- इसके अलावा 4 सिंतबर जन्माष्टमी पर प्रदेश के अलग-अलग मंदिरों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
कृष्ण पथ से जुड़े स्थानों का हो रहा विकास
मंत्री धर्मेन्द्र लोधी ने कहा कि "भगवान श्रीकृष्ण आस्था और भक्ति के साथ भारतीय जीवन दर्शन, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के महान प्रतीक हैं. मध्य प्रदेश से उनके जीवन का ऐतिहासिक संबंध रहा है. इसी के चलते प्रदेश में राम पथ के बाद अब कृष्ण पथ भी बनाया जा रहा है. इसके तहत बड़ी संख्या में भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों का चयन कर लिया गया है और बाकी पर विशेषज्ञों द्वारा काम किया जा रहा है. प्रदेश में भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों पर काम चल रहा है. उज्जैन के सांदिपनि आश्रम के आसपास सांदीपनि लोक विकसित किए जाने की योजना है.
ये भी पढ़ें:
- मध्य प्रदेश में जहां बनना है श्रीकृष्ण-रुक्मणी लोक, वहां आज भी खड़ा है भगवान का रथ
- छठ पूजा को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में लाने की कोशिश, INTACH ने तैयार किए दस्तावेज
यहां भगवान कृष्ण की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी. इसके अलावा करीबन 9 थीम आधारित जोन और आधुनिक डिजिटल एआर-वीआर लगाया जाएगा. ताकि यहा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को उनके जीवन, शिक्षा, गुरुकुल परंपरा और भारतीय ज्ञान विरासत से परिचित कराया जा सके. उज्जैन के महिदपुर में नारायणा गांव में कृष्ण-सुदामा की मित्रता से जुड़ा स्थान मौजूद है. धार के अमझेरा में कृष्ण और रूकमणि से जुड़ा स्थल है, जहां धार्मिक केन्द्र एक प्राचीन मंदिर मौजूद है. माना जाता है कि यहां रुकमणि ने प्रार्थना की थी. इसके अलावा रायसेन के जामगढ़, पन्ना के जुगल किशोर एवं बलदेव मंदिर आदि कई स्थानों को विकसित किया जा रहा है."