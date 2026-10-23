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सेमीकंडक्टर हब बनेगा मध्य प्रदेश, 10000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के बाद कंपनियों को लैंड एलोकेशन

इंदौर: इलेक्ट्रॉनिक और चिप डिजाइनिंग सेक्टर के विस्तार के साथ बढ़ते सेमीकंडक्टर के उपयोग के चलते राज्य सरकार अब मध्य प्रदेश को सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश में है. इसके मद्देनजर आज इंदौर में आयोजित हुए पहली सेमीकंडक्टर समिट में राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 10000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटित की.

दरअसल असम और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश में हैं. शुक्रवार को इंदौर में आयोजित सेमीकंडक्टर समिट 2026 में इस सेक्टर से जुड़ी 50 कंपनियों के 1000 डेलिगेट्स के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पांच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा की. साथ ही अलग-अलग पैनल से चर्चा के बाद चिप डिजाइनिंग, लिथियम आयन बैटरी, डाटा केंद्र से डिवाइस तक अलग-अलग क्षेत्र की एक दर्जन से ज्यादा कंपनियों के निवेश प्रस्ताव पर चर्चा की.

इंदौर में आयोजित सेमीकंडक्टर समिट के दौरान सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी पांच कंपनियों के 5800 करोड़ के ऑफर राज्य सरकार ने मंजूर किए हैं. सरकार का दावा है कि इन कंपनियों से राज्य के करीब 10 हजार युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार प्राप्त हो सकेगा.

इसके बाद राज्य सरकार ने पहले चरण में इस सेक्टर से जुड़ी उन कंपनियों के 10000 करोड़ के निवेश के बाद उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित की. इसके अलावा उन पांच कंपनियां के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी जिन्होंने सरकार को राज्य के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, मालनपुर और अन्य स्थानों पर 5800 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए थे. इन कंपनियों ने राज्य के 10000 युवाओं को अपने यहां रोजगार देने की घोषणा की है.

इस दौरान उन्होंने राज्य की सेमीकंडक्टर नीति बनाने के साथ राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की भी घोषणा की. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि समिट के दौरान सात कंपनियों को इंदौर के आईटी पार्क में जगह दी गई है. जबकि अन्य 44 कंपनियों को प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के साथ वर्कस्पेस उपलब्ध कराया है. जबकि पांच अन्य कंपनियों के साथ ट्रेनिंग के लिए एमओयू साइन किया गया है.

एमपी में 15 से ज्यादा आईटी पार्क और पांच SEZ विकसित किये जा रहे

बता दें मध्य प्रदेश में इस सेक्टर के लिए फिलहाल 15 से ज्यादा आईटी पार्क और पांच स्पेशल इकोनामिक जोन विकसित किये जा रहे हैं, जहां 2000 से अधिक आईटी कंपनियों को स्थापित किया जा सकता है. वहीं राज्य सरकार ने प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के तहत 70 हजार स्क्वायर फीट विकसित स्पेस भी इन कंपनियों के लिए तैयार किया है. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ढाई साल में इस सेक्टर में नई पॉलिसी के जरिए प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है. पहले मध्य प्रदेश कृषि तक सीमित था लेकिन अब टेलीकॉम, एडवांस्ड टेक्नोलाजी, फार्मा, टेक्सटाइल, डिफेंस, एनर्जी सेक्टर में काफी तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में अब प्रदेश में काफी बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है.