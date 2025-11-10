ETV Bharat / state

अब दिल्ली दूर नहीं, आज रीवा से यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा ATR-72 विमान

दोपहर 12:05 पर विमान ATR-72 भरेगा उड़ान विंध्य से दिल्ली का सफर आसान होने के बाद हवाई सेवा यहीं नहीं थमने वाली. इसके बाद जल्द ही इंदौर के लिए भी 72 सीटर हवाई सेवा शुरू होगी. आज रीवा एयरपोर्ट पर आयोजित उद्घाटन समारोह 10 बजे से आरंभ होगा. सीएम मोहन यादव दोपहर ठीक 12:05 बजे अलायंस इंडिया के ATR-72 यात्री विमान की हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद 72 सीटर विमान यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा. आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र, सांसद सतना गणेश सिंह, सांसद सीधी डॉ. राजेश मिश्रा शामिल होंगे.

मोहन यादव करेंगे हवाई सेवा का शुभारंभ रीवा एयरपोर्ट के विकास के साथ आज का दिन विन्ध्य के लिए ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 नवम्बर को रीवा से नई दिल्ली के लिए 72 सीटर हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे. विन्ध्य वासियों की हवाई सेवा का सपना पिछले वर्ष ही पूरा हो गया था. अब 72 सीटर हवाई जहाज से सीधे नई दिल्ली जाने आने की सुविधा शुरू होने से रास्ता और भी आसान हो जाएगा और 2 घंटे में यात्री रीवा से दिल्ली तक का सफर तय कर सकेंगे.

रीवा: विंध्यवासियों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं होगी, क्योंकि आज सोमवार से विंध्य और दिल्ली के बीच का सफर असान होने वाला है. बीते दिनों रीवा एयरपोर्ट में हुए अलायंस इंडिया के 72 सीटर विमान ATR-72 के सफल ट्रायल के बाद अब नियमित उड़ान का रास्ता भी साफ हो चुका है. आज 10 नवंबर को रीवा एयरपोर्ट से यात्रियों को लेकर ATR-72 विमान दिल्ली के लिए अपनी पहली उड़ान भरेगा. इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए रीवा एयरपोर्ट में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे और हवाई सफर का शुभारंभ करेंगे.

2024 में पीएम मोदी ने किया था वर्चुअली लोकार्पण

रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी 2023 को तत्कालीन केन्द्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था. एयरपोर्ट के निर्माण के लिए हवाई पट्टी में उपलब्ध 65 एकड़ भूमि के साथ 258 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अर्जन किया गया. भारतीय विमान पतन प्राधिकरण ने इसका निर्माण कराया. देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को वर्चुअली माध्यम से रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था. इसी दिन से रीवा से जबलपुर, भोपाल, खजुराहो, सिंगरौली के लिए एयर टैक्सी और 17 सीटर हवाई जहाज की सुविधा शुरू हुई थी.

सोमवार से शुरु होगी रीवा से नई दिल्ली के लिए फ्लाइट (ETV Bharat)

बीते दिनों हुआ था ATR -72 का सफल ट्रायल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के लगातार प्रयासों से रीवा एयरपोर्ट पर 28 अक्टूबर को 72 सीटर हवाई जहाज के उतरने और उड़ान भरने की सफल टेस्टिंग हुई थी जिसे उड़ाने का मौका रीवा के लाल राघव मिश्रा को प्राप्त हुआ था. रीवा एयरपोर्ट पर हुए ATR -72 विमान के सफल ट्रायल के बाद जरुरी प्रक्रिया पूर्ण की गई. रास्ता साफ होते ही एलायंस एयर द्वारा 72 सीटर हवाई जहाज के रीवा से उड़ान भरने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया.

रीवा का एयरपोर्ट (ETV Bharat)

विन्ध्य के लिए 10 नवम्बर का दिन ऐतिहासिक: डिप्टी सीएम

मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि, "विन्ध्य क्षेत्र के लिए 10 नवम्बर का दिन ऐतिहासिक है. नियमित हवाई सेवा शुरू हो जाने से विन्ध्य क्षेत्र में शिक्षा, कला, सांस्कृतिक, उद्योग, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा. विन्ध्य क्षेत्र में स्थित सुन्दर जल प्रपातों, भव्य मंदिरों, नेशनल पार्कों तथा अन्य पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक इस हवाई सेवा का लाभ लेकर आसानी से रीवा पहुंचेंगे. रीवा भविष्य में उत्तर-मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण हवाई सेवा केन्द्र बनने की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहा है.''

व्यपार को मिलेगा बढ़ावा, बढे़गा रोजगार: राजेंद्र शुक्ला

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि, ''72 सीटर विमान के रीवा से संचालन होने को लेकर व्यापारियों में काफी उत्साह है. लोग काफी समय से फ्लाइट की जरुरत महसूस कर रहे थे. क्योंकि दिल्ली और इंदौर से बहुत व्यापार होता है. आवागमन की विशेष सुविधा न होने के कारण पहले लोगों को बनारस और प्रयागराज जाना पड़ता था. लेकिन अब रीवा से डायरेक्ट फ्लाइट होने के चलते दिल्ली और इंदौर का आवागमन शुरू हो जाएगा. जिससे यहां के व्यापार को बड़ी मजबूती मिलेगी और जब व्यापार को ताकत मिलेगी तो रोजगार भी बढे़गा. इस हवाई सेवा से रास्ता तो आसान होगा ही साथ ही विकास को भी पंख लग जाएंगे.