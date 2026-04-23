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महिलाओं के बहाने कांग्रेस को मोहन यादव ने बताया कौरव की सेना, सांदीपिनी स्कूल का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे नरयावली, सांदीपनी स्कूल का किया लोकार्पण, महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला.

MOHAN YADAV NARYAWALI VISIT
सांदीपिनी स्कूल का किया लोकार्पण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 6:44 PM IST

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सागर: नरयावली में पहुंचे मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने गुरुवार को जहां नरयावली में सांदीपिनी स्कूल का लोकार्पण किया. साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण के नाम पर नारी शक्ति वंदन बिल के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि समाज की आधारशिला है. जब एक महिला सशक्त होती है तो न केवल परिवार, बल्कि संपूर्ण समाज प्रगति की ओर बढ़ता है.

वहीं सांदीपनी विद्यालय के लोकार्पण के साथ उन्होंने कहा कि ये विद्यालय प्रदेश में शिक्षा के आदर्श और सशक्त केंद्र बनकर उभर रहे हैं. इनसे शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और प्रदेशवासियों को अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए महंगे प्राइवेट विद्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा.

नरयावलि पहुंचे मोहन यादव (ETV Bharat)

नरयावली में सौगातों की बरसात

नरयावली में मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने करीब 63.41 करोड़ से अधिक के अलग-अलग निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया. उन्होंने कहा कि सांदीपनि विद्यालय एक सीमेंट- कांक्रीट का भवन नहीं, यह 5 हजार साल पुरानी भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का स्मृति स्थल है. भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कदम-कदम पर संघर्ष किया और गरीब और अमीर की मित्रता का उदाहरण हमारे सामने पेश किया. समाज के अंतिम पंक्ति का उत्थान और उससे मित्रता, गरीब कल्याण और अत्योदय का भाव सरकार को भगवान कृष्ण से मिलता है.

महिला अधिकारों का हुआ चीरहरण

वहीं मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने लाड़ली बहना को संबोधित करते हुए कहा कि "सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है. महिलाओं के सशक्तिकरण के सही मायने है कि महिलाओं को उनके अधिकार, अवसर और समानता मिले, ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें. उन्होंने केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन बिल की चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह 5 हजार साल पहले भरे दरबार में कौरवों ने द्रोपदी का चीरहरण किया था. 4-5 दिन पहले वही इतिहास दोहराया गया है.

Naryawali Sandipani School
सांदीपिनी स्कूल का सीएम ने किया लोकार्पण (ETV Bharat)

उधर कौरव थे, इधर कांग्रेसी थे. सबको साथ लेकर चलने के लिए पीएम मोदी ने महिलाओं को अधिकार देने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेसियों ने कौरवों की तरह उनके प्रयास का चीरहरण किया. जबकि मोदी ने तो ये भी कहा कि तुमको श्रेय चाहिए, तो मैं विज्ञापन छपवा दूंगा. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश में 17 महिलाएं कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं. इसी प्रकार सागर की सांसद, महापौर, कलेक्टर और पंचायतों में महिलाएं आज जिले के विकास की कमान संभाल रही हैं.

गेहूं खरीदी का बढ़ाया जाएगा कोटा

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके उत्थान के लिए सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है. उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण में कही कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. बुंदेलखंड अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है. यहां के लोग सब कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन प्राकृतिक परिस्थिति के कारण बुन्देलखंड में पानी का अभाव रहा. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का जो कार्य किया जा रहा है, उससे बुन्देलखंड के किसानों के लिए, उनकी एक-एक इंच जमीन के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा.

Women Reservation Amendment Bill
नरयावली में सौगातों की बरसात (ETV Bharat)

किसानों के लिए मात्र 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है. सरकार का संकल्प है कि किसानों से 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदे. वैश्विक परिस्थितियों के कारण बारदाने की समस्या आई. उसके लिए सरकार कार्य कर रही है. किसान चिंता न करे, किसान का दाना-दाना सरकार खरीदेगी. इस वर्ष प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है. किसानों से अधिक से अधिक गेहूं खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से प्रदेश का खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है. फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार को 78 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदने की अनुमति मिली है.

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