रीवा में मोहन यादव करेंगे कालभैरव धाम का लोकार्पण, अंग्रेज हिला नहीं पाए थे हजार साल पुरानी मूर्ति
मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को रीवा दौरे पर रहेंगे, यहां सीएम हजार साल पुराने काल भैरव धाम का करेंगे लोकार्पण, जनसभा को भी करेंगे संबोधित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 7:24 AM IST
रीवा: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज यानि शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे. दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के खामाडीह गांव में आयोजित समारोह में प्रसिद्ध काल भैरव लोक का लोकार्पण करेंगे. गुढ़ में प्रसिद्ध काल भैरव की विशाल प्रतिमा दुर्लभ और शयन मुद्रा में स्थापित है. प्राचीन प्रतिमा 10वीं शताब्दी की बताई जाती है. यह विशाल प्रतिमा पिछले कई वर्षों से खुले आसमान के नीचे और वीरान क्षेत्र में थी. साल 2020 में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह के प्रयासों से इस विशाल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है.
गुढ़ में काल भैरव धाम का मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण
इतिहासकारों की माने तो काल भैरव की इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कर्चुली साम्राज्य के दौरान युवराज देव द्वितीय के द्वारा लगभग 10वीं शताब्दी में कराया गया था. प्रतिमा को एक ही काली पहाड़ी के पत्थर को तराश कर बनाया गया है. सभवतः इतना विशाल पत्थर कहीं से लाकर प्रतिमा का तराशा जाना संभव नहीं था. पत्थर का रंग काला है, जो कि आसपास के क्षेत्र में नहीं पाया जाता. प्रतिमा 8.50 मीटर लंबी और 3.70 मीटर चौड़ी है और अद्वितीय मानी जाती है.
ऐसा कहा जाता है कि कई दशक पूर्व आजादी के पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्रतिमा को खड़ा करने की कोशिश की गई, इस कार्य के लिए इंग्लैंड से कई इंजीनियर भी बुलाए गए, मगर मूर्ति खड़ी नहीं हो पाई. इस दौरान विशाल प्रतिमा खंडित भी हुई.
3 करोड़ की लागत से हुआ काल भैरव लोक का जीर्णोद्धार
विशाल काल भैरव की प्रतिमा वर्षों से खुले आसमान के नीचे थी. इसमें शासन की एलएडी योजना के तहत प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार व अन्य निर्माण कार्य कराए गए हैं. विशाल भैरव बाबा प्रतिमा के चारों ओर दो मंजिला मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है. इसकी लागत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई गई है. वर्तमान में यह मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केन्द्र है.
रीवा के गुढ़ मे 17.13 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण
समारोह भैरवनाथ मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है. शनिवार दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंदिर पहुंचकर भगवान भैरवनाथ की पूजा-अर्चना करेंगे व मंदिर के शिखर पर लगाए गए धर्म ध्वज फहराएंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल करेंगे. वहीं समारोह मे रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, गुढ़ विधायक नागेन्द्र सिंह, सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित होंगे.
आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 17 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत के चार निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे. इसके आलावा शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी करेंगे.
- संविदा कर्मियों को थी बड़ी घोषणा की उम्मीद, हनुमान बनाकर चले गए मोहन यादव, आश्वासन लेकर लौटे
- भूपेंद्र सिंह के बुलावे पर सागर पहुंचेंगे मोहन यादव, आखिर क्यों विधायक ने सीएम को बुलाया
हम सब बनेंगे एहतियासिक क्षण के साक्षी: डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया की" भैरवनाथ मंदिर का बहुत ही अच्छा विकास हुआ है. बहुत ही खुशी की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव काल भैरव लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में आ रहे हैं. कार्यक्रम स्थल पर आयोजित सभा को मुख्यमंत्री सम्बोधित करेंगे. गुढ़ विधायक नागेंद्र सिंह ने उन्हें आमंत्रित किया है. हम सभी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होंगे. जिसमें भव्य और एहतियासिक क्षण के सभी लोग साक्षी बनेगे.