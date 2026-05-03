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इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का आज उद्घाटन, कनेक्टिविटी के साथ खुलेंगे रोजगार के बंद दरवाजे

इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर बनकर हुआ तैयार, सीएम मोहन यादव 3 मई को करेंगे उद्घाटन, मध्य प्रदेश के विकास को लगेंगे नए पंख.

INDORE PITHAMPUR CORRIDOR READY
इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का आज उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 6:58 AM IST

3 Min Read
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इंदौर: मध्य प्रदेश को सुदृढ़ औद्योगिक आधार और आदर्श निवेश स्थापित करने के लिए इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है. जिसका उद्घाटन रविवार यानि 3 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे. यह पहल प्रदेश में अधोसंरचना, उद्योग और शहरी विकास को एकीकृत रूप में आगे बढ़ाने की रणनीति मानी जा रही है.

इंदौर-पीथमपुर सुपर कॉरिडोर

दरअसल, यह इकोनामिक कॉरिडोर इन्दौर एयरपोर्ट के पास स्थित सुपर कॉरिडोर को पीथमपुर निवेश क्षेत्र से जोड़ते हुए एक सुव्यवस्थित औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसके माध्यम से न केवल औद्योगिक इकाइयों को बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, बल्कि लॉजिस्टिक्स, परिवहन और बाजार तक पहुंच भी अधिक प्रभावी बनेगी. यह परियोजना इन्दौर क्षेत्र में विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर्स को एकीकृत कर निवेश के लिए एक संगठित और सक्षम वातावरण तैयार करेगी.

इंदौर सांसद ने दी जानकारी (ETV Bharat)

इन्दौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से पीथमपुर निवेश क्षेत्र, लॉजिस्टिक हब, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को कनेक्टिविटी प्राप्त होगी. इससे उत्पादन और वितरण तंत्र अधिक प्रभावी बनेगा और उद्योगों के लिए संचालन की प्रक्रिया सरल होगी.

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

परियोजना के अंतर्गत सुपर कॉरिडोर से पीथमपुर निवेश क्षेत्र तक लगभग 20.28 किलोमीटर लंबाई का मार्ग विकसित किया जा रहा है. लगभग 1316 हेक्टेयर क्षेत्र में नियोजित विकास का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए कुल 2360 करोड़ रु. की लागत निर्धारित की गई है. इस कॉरिडोर में 75 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क व उसके दोनों ओर विकसित होने वाला बफर जोन तैयार किया गया है. यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग-47 और राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के बीच प्रभावी कनेक्टिविटी स्थापित करते हुए औद्योगिक परिवहन को अधिक सुगम और समयबद्ध बनाएगा.

CM INDORE PITHAMPUR CORRIDOR
इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर (ETV Bharat)

साथ ही, यह परियोजना इन्दौर क्षेत्र में संतुलित शहरीकरण और अधोसंरचना आधारित विकास को नई दिशा प्रदान करेगी. इन्दौर–पीथमपुर इकोनोमिक कॉरिडोर से मालवा-निमाड़ क्षेत्र में विकास के नये पंख लगेंगे. संभाग के खण्डवा, खरगौन, बड़वानी जिले सीधे इस परियोजना से जुड़ेंगे. यह पश्चिमी इंदौर के विकास को प्रोत्साहित करेगा व इंदौर एयरपोर्ट, आईसीडी धन्नड़ व टीही रेलवे स्टेशन (प्रस्तावित इंदौर-दाहोद लाइन) जैसे महत्वपूर्ण नोड्स से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.

सिंहस्थ 2028 में ट्रैफिक प्रबंधन में होगा सहायक

साथ ही, यह इंदौर शहर के लिए बहुविकल्पीय एक्सेस उपलब्ध कराते हुए सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए एक महत्वपूर्ण ट्रैफिक प्रबंधन मार्ग के रूप में कार्य करेगा. इस परियोजना से कनेक्टिविटी का सीधा प्रभाव पीथमपुर निवेश क्षेत्र, मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क, पीएम मित्रा पार्क, विक्रम उद्योगपुरी जैसे बड़े औद्योगिक केन्द्रों पर होगा.

यह कॉरीडोर ग्राम-नैनोद, रिजलाय, बिसनावदा, कोर्डियाबर्डी, नावदापंथ, श्रीराम तलावली, बागोदा, रंगवासा, शिवखेड़ा, सिन्दौड़ा, सिन्दौड़ी, मौकलाय, नरलाय, सोनवाय, भैंसलाय, डेहरी एवं धन्नड़ से होकर गुजरेगा, जो कि ग्राम-टिही में स्थित इनलैण्ड कन्टेनर डिपो एवं रेल्वे स्टेशन को जोड़ेगा.
इस परियोजना में वाणिज्यिक, आवासीय, नागरिक उपयोग की श्रेणी के भूखण्ड विकसित किए जाएंगे. कॉरीडोर को 8 सेक्टरों में विभाजित किया गया है एवं सेक्टरों में उपलब्ध संभावनाओं के आधार पर वहां पर उक्त श्रेणी के भूखण्ड विकसित किए जायेंगे.

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