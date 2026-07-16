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मध्य प्रदेश को मिले 20 हजार 193 करोड़ के प्रस्ताव, 27 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद

'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्म्युनिटीज इन मध्य प्रदेश' में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के नक्शे पर अपनी साख और धाक बना रहा है. हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम देश के बदलते समय को देख पा रहे हैं. 12 साल का समय बहुत छोटा होता है. इस छोटे से समय में भी वो सारी चीजें भी हो गईं, जिसके लिए कभी-कभी कहा जाता था कि ये तो भारत में हो ही नहीं सकता, भारत के लोग ये कैसे कर देंगे, ये तो यहां असंभव है."

मध्य प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026 तथा "इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश" के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दोनों आयोजनों में प्रदेश को 20 हजार 193 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए. इन प्रस्तावों से लगभग 27 हजार 592 लोगों के लिए प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है. दोनों कार्यक्रमों में सीएम डॉ. यादव ने निवेशकों-उद्योगपतियों और वैश्विक ब्रांड के प्रतिनिधियों से गहन चर्चा की. उन्होंने सभी को जनवरी-2027 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS-2027) में भाग लेने का आमंत्रण दिया.

भोपाल/नई दिल्ली: हमारे मध्य प्रदेश में लेबर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अगर कोई उद्योगपति यहां उद्योग लगाकर 10-20 साल कहीं और कुछ करना चाहे तो उसके उद्योग को कुछ नहीं होगा. प्रदेश की जनता अपने काम को अच्छे से करना और निभाना जानती है. यह बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही. सीएम डॉ. मोहन यादव 16 जुलाई को नई दिल्ली की एक निजी होटल में आयोजित 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्म्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर कई उद्योगपतियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश संबंधी एमओयू साझा किए गए.

राज्य कल्याण के लिए उठाए कई कदम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "आम तौर पर जब कोई नेता प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठता था, तो वह जिस प्रदेश और शहर का होता था, राजनीति उसके आसपास घूमती थी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने समान रूप से सभी को अवसर प्रदान किए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार किया. सभी राज्यों को प्रगति के समान अवसर और प्रमोशन के मौके दिए."

हमारी सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें और बाकी राज्यों के बीच सौहार्द्रपूर्ण माहौल बनाया. उन्होंने कहा, "मैं अभी से आप सभी को जीआईएस 2027 का निमंत्रण देने आया हूं. उन्होंने कहा कि एक वर्ष को छोड़ दिया जाए तो, बाकी के वर्ष में हमने राज्य के कल्याण के लिए कई कदम उठाए."

'टेक्सटाइल में अनंत संभावनाएं'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "हमारे राज्य ने सारे सेक्टर में प्रतिबद्धता सिद्ध की है. कपास और ऑर्गेनिक कपास की खेती के लिए राज्य नंबर-1 है. हमारे इंडस्ट्रियल पार्क का जिस दिन भूमि-पूजन होता है, उस दिन सारे प्लॉट भी आवंटित हो जाते हैं. जीआईएस 2025 में हमारे पास 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए थे. जीआईएस के प्रस्ताव अगर 10 फीसदी भी धरातल पर उतर जाएं तो बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है लेकिन, डेढ़ साल में ही 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव न केवल धरातल पर उतरे, बल्कि काम भी शुरू हो गया.

उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बिजली मध्य प्रदेश से मिल रही है. कहीं और उद्योग लगाओ तो जनरेटर का सेट लगाना पड़ता है, लेकिन अगर प्रदेश में उद्योग लगाओ तो बिजली जाती ही नहीं है. हमारे पास बिजली सरप्लस है. मध्य प्रदेश में कुशल और व्यवहारिक कामगारों की पर्याप्त उपलब्धता भी है. राज्य में एमएसएमई, लघु-कुटीर उद्योग, माइनिंग, फार्मा, टेक्सटाइल प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं."

'देश का दूसरा बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है. देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं का उपार्जन मध्यप्रदेश ने किया है. मध्य प्रदेश फूड इंडस्ट्री के लिए अनुकूलता वाला राज्य है. राज्य सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि अगर एक रुपए निवेश करें तो 75 पैसे सब्सिडी के रूप में वापस मिल जाते हैं. हमारी सरकार रोजगार परक उद्योग स्थापित करने पर श्रमिकों के वेतन के लिए निवेशकों को 5 साल तक 5000 रुपए प्रति श्रमिक आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. मध्य प्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक है. बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता है. प्रदेश में फूड पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, मल्टी मॉडल पार्क जैसी अनेकों सौगातें मिली हैं.

भारत टेक्स-2026 में क्या हुआ

भारत मंडपम में आयोजित टेक्सटाइल राउंड टेबल में प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान उद्योग, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, तकनीकी वस्त्र, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास और निवेश प्रोत्साहन पर विस्तृत चर्चा हुई. इस आयोजन में 1,592 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 15,700 रोजगार सृजित होने की संभावना हैय